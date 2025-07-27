立委做得好？黃建賓支持票大增 綠黨部：普發1萬讓罷免失敗

台東立委黃建賓今天謝票。（記者黃明堂攝）

2025/07/27 18:15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免國民黨立委黃建賓失敗，一個現象令許多人不解，罷免投票率不到5成，去年立委投票率高達6成8，黃建賓這次獲得的票數卻大增近萬票，是黃建賓支持度暴增，綠營支持者大幅流失？民進黨台東縣黨部主委張鈺晨認為，藍營選前祭出普發現金1萬元產生極大影響，相信未來再調整腳步，綠營及中間選民仍會回歸。

本屆台東立委選舉，投票率近6成8，民進黨提名的賴坤成拿2萬3420票，原民進黨籍劉櫂豪以無黨籍拿1萬8744票，國民黨黃建賓在綠營分裂態勢下，以2萬5778票當選。昨天罷免案開票，投票率49.62%，不同意票3萬4889票，不但比同意票2萬1123多出1萬多票，而且比黃建賓當選立委票數多了9111票。綠營支持者很納悶，莫非黃建賓1年多立委做得這麼好？支持者暴增。

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對此現象，黃建賓今天在謝票時表示，這代表台東縣民對於惡意的政治惡鬥感到厭倦，希望執政黨、特別是賴清德總統，應更專心在民生上，顧民生、顧經濟，讓百姓過更好生活，而非讓整個國家陷入政治惡鬥的空轉。

張鈺晨說，罷免失敗很大的關鍵原因是普發現金1萬元，且藍營散布若罷免通過，大家就領不到1萬元，影響很多民眾、甚至淺綠或中間選民投票意願。另外，藍營動員村里長催票，甚至在投票所前技巧性催不同意票，組織動員達到效果。

張鈺晨也坦言，罷免宣傳的主軸有檢討空間，黨部會檢討並調整，未來投入選舉時，相信仍有能力號召綠營支持者及中間選民回歸或靠攏。

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