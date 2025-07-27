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    首波罷免失利！南投罷團不放棄 馬文君勤跑固票力守席次

    726首波大罷免失利，南投罷免立委馬文君的「草屯罷馬志工團」接下來到8月23日第二波罷免投票將全力催票，戰到最後一刻。（「草屯罷馬志工團」提供）

    726首波大罷免失利，南投罷免立委馬文君的「草屯罷馬志工團」接下來到8月23日第二波罷免投票將全力催票，戰到最後一刻。（「草屯罷馬志工團」提供）

    2025/07/27 18:00

    〔記者劉濱銓／南投報導〕7月26日首波大罷免失利，南投罷免國民黨立委馬文君、游顥將在8月23日投票，「草屯罷馬志工團」表示，即便726結果令人遺憾，但面對823會全力催票，不會去管外面風風雨雨， 因為罷免「拉下一席是一席」；馬文君回應，726的投票結果是給執政黨反思，要重視人民需要什麼，至於823第二波罷免，她會持續勤跑固票，守住南投立委席次。

    「草屯罷馬志工團」說，針對反共護台志工聯盟發起人曹興誠發文勸大家放下8月23日第二波罷免案，志工團不會放棄信念，也不會去管這些風風雨雨，團隊會全力催票，爭取更多人支持同意罷免。

    雖然首波罷免結果令人遺憾，但也凸顯台灣政局愈發嚴峻，國會更加不平衡，團隊志工會透過當前政治局勢論述，讓民眾知道罷免的迫切與必要性，即使第二波罷免席次只剩7席，但南投就佔2席，因此「拉下一席是一席」，他們會戰到最後一刻。

    馬文君表示，726罷免投票執政黨應從中反思，何以社會因罷免變得如此動盪，這樣的結果是否符合執政者預期，更要思考人民到底要什麼，不應再用少數人的意志，去推翻去年立委選舉的成果。

    面對823第二波罷免投票，她會繼續勤跑地方固票，除向選民說明政績，也會宣導投下「不同意罷免」，全力守住藍營在南投的立委席次。

    國民黨立委馬文君面對823罷免投票，將持續勤跑固票，並宣導投下「不同意罷免」，守住南投立委席次。（記者劉濱銓攝）

    國民黨立委馬文君面對823罷免投票，將持續勤跑固票，並宣導投下「不同意罷免」，守住南投立委席次。（記者劉濱銓攝）

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