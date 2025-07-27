新北大罷免》洪孟楷、葉元之4藍委支持票下滑 綠營：不容忽視

罷免結果出爐，新北市5席國民黨立委都保住，但不同意罷免票與本屆立委得票數相比大幅下滑。圖為先前民進黨新北市黨部協助罷免宣傳。（資料照）

2025/07/27 17:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市5件國民黨立委罷免案全數不通過，全市維持藍、綠各6席的政治版圖，仔細觀察，其中洪孟楷、葉元之、林德福、廖先翔等4名藍委的不同意罷免票數和本屆立委選舉得票數相較都明顯下滑，落差1萬多票至3萬7000多票。綠營認為，投票結果對藍營也是警訊，代表選區中有一股公民監督力量不容忽視，須引以為戒。

2024年立委選舉，第1選區藍委洪孟楷以15萬8596票高居全國第一，此次不同意罷免僅獲12萬1592票，等於支持者的選票整整少了3萬7004張；第7選區藍委葉元之本屆立委得票數為7萬8134票，這次不同意罷免6萬6917票，比上回減少1萬1217票。

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第9選區藍委林德福本屆立委得票數為9萬8260票，這次不同意罷免票數為8萬3862票，支持者的票減少1萬4398票；第12選區藍委廖先翔本屆立委得票數為9萬2489票，這次不同意罷免票數為7萬8798票，支持者的票縮減1萬3691票。僅第8選區藍委張智倫的不同意罷免票，比本屆立委得票數增加5511票。

新北市議會民進黨團總召廖宜琨分析，藍委的不同意罷免票數比本屆立委得票數下滑，對國民黨而言是警訊，代表選區中有一股公民監督的力量存在，立委的所作所為選民都看在眼裡，提醒藍委要自我警惕、引以為戒。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示，公民團體已經非常努力向選民溝通，罷免結果仍不盡如人意，未來民進黨可以做得更多、更好，也會繼續堅守台灣自由民主的價值；至於國民黨立委的票數變化，就看藍委願不願意聆聽選區人民的不同聲音，對於8月23日第二波罷免行動，民進黨會跟公民站在一起、併肩同行。

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