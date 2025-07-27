張智倫挺過罷免 綠議員：應爭取中間選民 不是藍綠對撞就會贏

中和罷免立委張智倫未過關，民進黨議員認為催票遇到挑戰。（資料照，記者陳奕劭攝）

2025/07/27 17:49

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免結果出爐，新北市第八選區立委張智倫成功挺過罷免，但同意罷免票數相較去年立委選舉出現明顯增長。新北市民進黨議員認為，這次有讓基本盤出來投票，但受限於大環境不佳，催票並不順利。

張智倫去年得到8萬9808票，這次不同意罷免票數有9萬5319票，多了5511票。而民進黨立委候選人吳崢去年獲得7萬7763票，這次同意罷免票數有6萬7131票，少了1萬0632票。另外，台灣民眾黨候選人邱臣遠去年得到4萬2759票。

請繼續往下閱讀...

議員張維倩表示，罷免與選舉不同，這次已經非常接近門檻，喚起非常多年輕人支持，但因為不是普通候選人型選舉，加上大環境對民進黨不友好，導致催票不順利。她建議，公民罷團的空戰已經打得很好，但對陸戰組織比較生疏，未來可以多深入親子社團、地方基層單位，會對宣傳更有幫助。

議員張嘉玲指出，2022年縣市長選舉時，3位民進黨議員在中和共拿6萬多票，這次選舉結果證明基本盤已經催到極致，罷團能打到這樣子，已經不簡單。她認為，普發1萬的政策有發酵，因此中央政府必須調整，有些政策必須提對案，才有討論依據，議員深入基層講話才更有說服力。

談到在深藍選舉的經營，張嘉玲說，平時必須走中道，爭取中間選民認同，不是藍綠對撞就會贏，也面臨資源不對等的難題，建議民進黨中央多與深藍選區民代聊聊，並調整策略。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法