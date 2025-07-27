大罷免失敗不等於抗中牌失靈！游盈隆點3原因：選錯戰場犯兵家大忌

台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

2025/07/27 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票無一人過關，挺罷方遭遇重大挫敗。台灣民意基金會董事長游盈隆今天（27日）點出這場行動大失敗的3個原因，同時也直言大罷免沒能成功，並不代表「反共護台」、「抗中保台」不再得民心，外界別再錯誤解讀。

游盈隆下午在臉書發文，「如果要簡約地解釋大罷免為何大失敗？我的看法是：問題出在基本面‵，最重要因素有三。首先，台灣主流民意強烈反對大罷免行動，所形成的全國或罷區的政治意見氣候，明顯不利大罷免，是客觀的事實。第二，中心訴求不靈，過去7個月，罷團提出許許多多、形形色色的罷免藍委理由，但歸納起來有3個中心訴求，即毀憲亂政、反共護台、對台灣未來的憂慮（簡稱亡國感）。」

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他指出，「台灣民意基金會7月民調，針對這3個中心訴求做了全國性調查，並得到以下發現。在毀憲亂政方面，4成1基本上同意『國民黨立委所作所為大都是毀憲亂政，所以應該被罷免』，4成9不同意；在反共護台方面，3成6基本上相信大罷免有助於『反共護台』意識的提升，5成3不認為；在亡國感方面，3成8基本上對『大罷免是攸關台灣未來的存亡之戰』的說法有同感，5成4沒有同感。」

「簡單的說，罷團的3大中心訴求都沒獲得多數民意的支持。如果進一步只從罷區看則顯示，支持比例更低，不支持比例更高。一言以蔽之，罷團推動大罷免的中心訴求只獲得少數人的共鳴，不足以成氣候。」

支持反共護台 不等於挺大罷免

游盈隆接著說：「值得一提的是，『反共護台』雖然是台灣人的高度共識，但明顯過半數的人不認為『大罷免有助於提升反共護台意識』。也就是說，在大多數台灣人眼中，『反共護台的目的神聖，並不能正當化大罷免手段的不當』。因此，以大罷免失敗推論出[反共護台]或[抗中保台]訴求不再得民心，是明顯錯誤的解讀。」

而第3個失敗的原因，游盈隆認為是罷團「選錯戰場」，犯了兵家大忌，「罷團選擇在藍營地盤罷免藍委，先天上就處於不利的位置。這一點，我在6/29臉書發文首次提醒，當時連罷團或綠營都沒有充分意識到這一點。罷團與綠營熱衷大罷免的人是究竟是哪裡來的底氣和信心，竟然相信可以在深藍選區罷免掉深藍立委，我相當納悶。同樣的道理，在深綠選區罷免深綠立委，一樣困難重重。仰攻，是軍事術語。孫子兵法中說『對在高地防禦的敵人，不可以仰攻』。罷團和綠營明顯犯了兵家大忌。」

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