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    駁斥「精準罷免」論！賴中強：現在不罷以後沒得罷

    經民連智庫召集人、律師賴中強（中）。（資料照）

    經民連智庫召集人、律師賴中強（中）。（資料照）

    2025/07/27 17:59

    〔記者林哲遠／台北報導〕726大罷免首波投票失利，綠營部分支持者掀起「是否應精準打擊，而非全面性大罷免」的討論。經民連智庫召集人賴中強今受訪時表示，大罷免並非特定人、政黨與組織的決定，而是源於藍白通過的《選罷法》修法，讓各地公民意識到「現在不罷，以後也沒辦法罷」的問題。此外，他也強調，經民連將繼續支持罷團走完8月23日第二波罷免投票。

    「可能是最後一次罷免機會」

    賴中強表示，大罷免並非由哪一個黨、組織有意識地做出的選擇，整件事情是源於藍白通過的《選罷法》要把罷免這條路彎起來。當各地人民在面對，可能是最後一次的罷免機會，包含當時二階沒通過罷免案的彰化、苗栗、竹一等罷團，都認為要對選區的立委行使罷免權。

    他進一步解釋，當時各地公民被「現在不罷，以後也沒辦法罷」的氛圍感染，因此沒有辦法去談，這場大罷免是由哪一個人或哪一個組織所做的決定，是源於個別的選區都認為，「我們這個選區如果不罷免了，以後就沒機會了。」

    此外，針對面對第二波8月23日國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案投票，賴中強說，經民連會繼續支持這七區的罷團，堅定地把罷免運動繼續推動，支援的形式可能會透過議題記者會、工作坊、宣講活動等，都會視罷團的需求來給予幫忙。

    賴中強也向罷團喊話，雖然726投票結果不盡理想，但接下來的七區罷免運動也要堅定地走下去，這過程中與選民的溝通與討論，都是讓台灣的民主可以更成熟、茁壯必經的過程。

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