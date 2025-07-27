不向邪惡妥協！鷹爸籲政院拒執行違憲法案、逼在野恢復憲法法庭

面對大罷免失敗，「鷹爸」徐柏岳建議，此後立法院違憲通過的法案，行政院應當以違憲為由拒絕執行。（資料照）

2025/07/27 18:51

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波726大罷免以失敗告終，24名國民黨立委罷免案皆未通過。對此，退役飛官「鷹爸」徐柏岳建議，此後立法院違憲通過的法案，行政院應當以違憲為由拒絕執行，「如此勢必讓在野黨必須將憲法法庭恢復，並藉此以合法釋憲手段阻擋後續國安問題及財政問題」。

鷹爸在Threads發文表示，大罷免失敗後，後續立法與行政院會的爭議，他有一個小小的建議，立法院違憲通過的法案，行政院應當以違憲為由拒絕執行，請立法院申請由憲法法庭申請大法官釋憲決議，待決議通過再行實施。「如此勢必讓在野黨必須將憲法法庭恢復，並藉此以合法釋憲手段阻擋後續國安問題及財政問題」。

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鷹爸認為，寧可按兵不動絕不引狼入室更不能引火自焚，「我相信全台公民及支持台灣民主的人士都可以諒解並支持執政黨及賴清德總統。面對親中舔共賣台的對手，我們更需要用智慧處理！絕不跟邪惡妥協！大罷免失敗無法扭轉劣勢，只是回到725之前的現況，並不代表執政黨應該綏靖或是妥協⋯⋯」。最後呼籲「台灣加油，我們公民與政府一起並肩作戰，守護這小小多山的國家」。

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