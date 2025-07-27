罷免後新局 莊瑞雄：有妥協空間 行政部門應精準掌握民意

民進黨立委莊瑞雄認為，這次罷免結束後，又是一個新的局面，就是彼此都受到震撼教育，所以這中間就有妥協的空間，是一個機會之窗。（資料照）

2025/07/27 17:32

〔記者謝君臨／台北報導〕726首波大罷免失利，對於立法院未來的運作狀況，民進黨立委莊瑞雄認為，這次罷免結束後，又是一個新的局面，就是彼此都受到震撼教育，所以這中間就有妥協的空間，是一個機會之窗。他說，行政部門應精準掌握民意，化為主動，提出一些大家覺得比較有共識的議案，甚至比在野黨所提的更切合民意。

莊瑞雄表示，公民團體發動大罷免後，民進黨就加進去，對在野黨來說，「就是要人家的命嘛，他當然一定是跟你硬槓到底。」現在也都結束了，政治本來就是妥協，如何妥協是一門藝術。執政黨在行政上一定有堅持之處，至於立法部門藍白幾乎都會加碼，不管是法案或它想要的東西，那它當然也代表一定的民意。

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莊瑞雄指出，這次罷免結束後，又是一個新的局面，就是彼此都受到震撼教育，對執政黨來說，1席都沒罷掉；而在野黨在過程中，相信它感受到的不是勝利果實，而是民意的壓力，所以這中間就有一個妥協的空間。

莊瑞雄說，所以在野黨也不用看到執政黨提出法案，就全部在程序委員會否決掉，或在院會全部推翻，這樣也不好，國家畢竟是大家的，應該是進入一個政治上新的局面。至於行政部門當然也可以看看在野黨的意見，因為畢竟他們是多數，看哪一些是可以接受的，其實也可以化為主動。

莊瑞雄認為，行政本來就是一種主動的形成，施政上主動，相信人民也會看到，這些提出來的東西、主張，比在野黨的更具體、更切合民意，「因此，精準掌握民意，這就非常重要。」任何政黨都要接受民意的考驗，民意不只監督行政部門，也是對在野黨被罷免留下來的人的反撲，相信他們會感受到這個機會之窗。

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