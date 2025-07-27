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    決戰823罷免！ 南投罷團全面衝刺 游顥防「破蛋之戰」

    726首波大罷免失利，南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，接下來將號召全國志工全面衝刺罷免，要決戰至8月23日投票日。（「去游除垢」罷團提供）

    726首波大罷免失利，南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，接下來將號召全國志工全面衝刺罷免，要決戰至8月23日投票日。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/07/27 17:27

    〔記者劉濱銓／南投報導〕726大罷免失利，南投罷免國民黨立委游顥、馬文君將在8月23日投票，「去游除垢」罷團表示，罷免游顥行動將全面衝刺，決戰至8月23日投票日；游顥陣營回應，726投票結果代表大罷免不具正當性，面對823罷團將背水一戰，他們絕不能鬆懈，會全力防堵第二波罷免「破蛋之戰」。

    「去游除垢」罷團說，對於726第一戰的結果，團隊並沒有氣餒，反而化悲憤為力量，因為不公不義不會自動消失，唯有人民覺醒與行動，才能改變現狀。

    罷團強調，由於游顥在國會無所作為，背離南投人民期待，更涉及爭議提案、親中傾向，對地方服務怠惰，令選民失望至極，唯有罷免才能對抗無能政客，接下來會號召全國罷免志工，投入南投的陸戰舉牌、車掃、社群行動，要在8月23日的機會，對親中害台的游顥說「不」。

    游顥陣營表示，726罷免投票結果，是對賴政府投下不信任票，希望執政黨要反省，但面對823仍有7席立委的罷免投票最後一戰，他們不會鬆懈，更要防止大罷免「打破鴨蛋」，游顥團隊將繼續在選區辦理座談與政績宣講，並透過家戶拜訪、掃街與民眾站在一起，全力守住南投第二選區。

    國民黨立委游顥面對823罷免投票，該陣營將持續下鄉座談與政績宣講，全力防堵大罷免「破蛋之戰」。（記者劉濱銓攝）

    國民黨立委游顥面對823罷免投票，該陣營將持續下鄉座談與政績宣講，全力防堵大罷免「破蛋之戰」。（記者劉濱銓攝）

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