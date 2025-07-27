首波罷免案失利 許美華擔憂志工、挺罷民眾︰累了休息沒關係

。（圖擷取自許美華臉書）

2025/07/27 17:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票在昨（26）日落幕，開票結果顯示，24席藍委、新竹市長高虹安罷免案皆未過關，消息引起各界討論。對此，「反紫光奇遊團」成員許美華直言，在認知戰假訊息肆虐的情況下，未來更該探討如何與不支持或反罷的人對話；她也向罷團志工、挺罷民眾喊話，記得好好休息、相互扶持，不要獨自面對。

許美華在今（27）日下午發文表示，自己收到很多感謝、安慰她的私訊，不過她請大家不用擔心，自己沒那麼容易崩潰。另外，許美華指出，在認知戰假訊息鋪天蓋地之下，大家該怎麼跟更多不支持、不在意罷免的人對話，「尤其這些人其實就在你我身邊，整天在Line群組轉發各種讓人翻白眼的造謠抹黑假訊息。」

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許美華表示，投票是一種政治動員的比賽，決定集體投票行為的理由可以很複雜、也可以很簡單，「罷團志工都是公民團體，沒有政治資源，沒有政治權力可以交換、收買選票的籌碼，只靠熱情跟理想，在深藍本命區衝出昨天的票數，已經非常可以交代了。」

許美華坦言，她現在擔心許多志工的身心狀況，經過長達半年的疲累消耗，真的都到極限了，也擔心一直熱切支持大罷免的大家，「期待愈高失望愈大，雖然這本就是一場極其困難的任務」，同時她也請大家彼此扶持，不要獨自面對，「即使你累了想休息也沒關係，只要大家都好好的就好。這次大罷免，讓我們找到彼此，不要散了。」

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