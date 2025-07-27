為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    首波罷免案失利 許美華擔憂志工、挺罷民眾︰累了休息沒關係

    。（圖擷取自許美華臉書）

    。（圖擷取自許美華臉書）

    2025/07/27 17:56

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票在昨（26）日落幕，開票結果顯示，24席藍委、新竹市長高虹安罷免案皆未過關，消息引起各界討論。對此，「反紫光奇遊團」成員許美華直言，在認知戰假訊息肆虐的情況下，未來更該探討如何與不支持或反罷的人對話；她也向罷團志工、挺罷民眾喊話，記得好好休息、相互扶持，不要獨自面對。

    許美華在今（27）日下午發文表示，自己收到很多感謝、安慰她的私訊，不過她請大家不用擔心，自己沒那麼容易崩潰。另外，許美華指出，在認知戰假訊息鋪天蓋地之下，大家該怎麼跟更多不支持、不在意罷免的人對話，「尤其這些人其實就在你我身邊，整天在Line群組轉發各種讓人翻白眼的造謠抹黑假訊息。」

    許美華表示，投票是一種政治動員的比賽，決定集體投票行為的理由可以很複雜、也可以很簡單，「罷團志工都是公民團體，沒有政治資源，沒有政治權力可以交換、收買選票的籌碼，只靠熱情跟理想，在深藍本命區衝出昨天的票數，已經非常可以交代了。」

    許美華坦言，她現在擔心許多志工的身心狀況，經過長達半年的疲累消耗，真的都到極限了，也擔心一直熱切支持大罷免的大家，「期待愈高失望愈大，雖然這本就是一場極其困難的任務」，同時她也請大家彼此扶持，不要獨自面對，「即使你累了想休息也沒關係，只要大家都好好的就好。這次大罷免，讓我們找到彼此，不要散了。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播