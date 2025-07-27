葉元之罷免案未過關 戴瑋姍：藍加白本來就大於綠

罷團「板橋大刪元 罷免葉元之」志工今到新北市板橋東區謝票。（圖取自板橋大刪元 罷免葉元之臉書粉專）

2025/07/27 17:06

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市第七選區國民黨立委葉元之的罷免案於7月26日完成投票，最終宣告失敗，儘管保住席次，卻也暴露出支持度下滑的隱憂。民進黨議員戴瑋姍表示，東區本就結構偏藍，加上國民黨傾全力動員、行政資源挹注，催出藍營鐵票，她強調，只是先天結構與行政資源不足仍有落差外，藍白合已經是很明確的樣態，也成功催出反罷免票。綠營的基本盤其實都有出來，但藍加白本來就大於綠。

據新北市選委會開票結果，葉元之不同意罷免的6萬6917票，明顯少於2024年立委選舉時獲得的7萬8134票，少了1萬1217票，顯示其支持者投票意願也出現落差；而從罷免案同意票來看，同意票有6萬3357票，雖有過罷免門檻，但與2024年立委選戰中民進黨對手羅致政所獲得的7萬5841票相比，少了超過1萬票。

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戴瑋姍指出，這次投票率確實沒有上次高，但新北東區本就是結構偏藍的選區，加上新北市長侯友宜有行政資源，加上國民黨大咖最後都來站台，成功動員藍營鐵票。雖然葉元之驚險過關，但同意票也超過門檻6千票，是各選區中同意與不同意票差距最小的一區。

國民黨議員林國春指出，選前民調葉還落後10至20％，大家原本不看好，但近期風災、光電爭議，還有普發現金1萬元的政策讓民進黨受創。民眾很有感，尤其一家人就可能拿到幾萬塊，卻因民進黨堅持不發，失去民心；加上選前兩週，民眾黨主席黃國昌和黨團大力幫忙，加上部分民進黨支持者沒出來投票，成為關鍵。

林國春也說，綠營的大規模罷免策略錯誤，應該針對個人不是全面罷免，讓民眾反感。他說「國家不該一天到晚選舉，民眾厭惡這種生活」，強調罷免失敗是民意反映，也讓葉元之氣勢反轉。

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