726首波罷免失敗 黃捷暖籲志工休息：公民已走得夠遠接下來換我們

726大罷免結果出爐，許多民眾難過落淚，但也有不少人帶著笑容高喊加油。（資料照）

2025/07/27 17:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波罷免投票於昨（26）日晚間落幕，包括24位國民黨籍立委與新竹市長高虹安在內的罷免案全數宣告失敗。對此，民進黨立委黃捷今日表示，雖然結果不如預期，但公民參與本身就是最大的意義，「若說需要咎責，那是我們做得還不夠」並希望罷團志工好好休息，強調「接下來的責任，是我們的事」。

黃捷今日在「Threads」發文表示，在沉澱一天後有些話想說。她指出，這次的罷免投票「不是我們期待的結果，但公民已經做的比誰都多、走的比誰都遠，撐出比以往還要寬廣的空間。若說需要咎責，那是我們做得還不夠，才讓公民必須冒著風雨、背著信念走上街頭。」

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黃捷強調，作為民進黨的一份子，他們會從失敗中學習，用行動回應民意，但這些檢討都無涉公民，因為公民的參與，本身就是最大的意義。她在這段時間跑遍全台，看見許多為台灣奮鬥的臉孔，每位志工毫無保留的付出，並特別點名「志工三號」曹興誠董事長，「真的很感謝，你們做得夠多了。請優先照顧身心、回歸生活，接下來的責任，是我們的事。擦乾眼淚、互相感謝，我們還在彼此身邊。」

除了表達感謝與反思，黃捷也提出，若公民朋友願意，請讓她有機會陪大家聊聊，互相安慰、傾聽建議，「集體療傷需要時間，不論是身體的疲憊、還是心裡的創傷，我都想陪著大家修復，強健身心之後，繼續並肩前行」。

她也強調，這次罷免雖未過關，但有七位國民黨立委跨過25%同意門檻，反映真實的民怨和焦慮，這些聲音不能被忽視。國會需要更多的理性溝通與對話，才能為人民和國家創造福祉。台灣正面對的是國內外更大的挑戰，路只會越來越艱難。道阻且長，但堅定往前走，一定能看見光。

民進黨立委黃捷。（擷取自黃捷臉書）

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