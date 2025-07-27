大罷免受挫》網傳台南出現「陳亭妃加油」布條！本尊喊冤急著拆除

網傳台南出現「民進黨重要，台南市民更重要！陳亭妃加油！」口號的布條，引發綠營支持者不滿。（圖翻攝自陳亭妃臉書）

2025/07/27 19:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票全數不通過，在台派和挺罷方士氣遭重創之際，民進黨竟傳出開始為了明年縣市長選舉內鬥！預計與綠委林俊憲爭取台南市長黨內初選的陳亭妃，今天（27日）被爆在地方上掛起疑似劍指市長參選的布條，讓綠營支持者相當不滿。對此，陳亭妃下午趕緊在臉書澄清滅火。

大罷免大失敗隔天，網上有人貼出台南地方上出現上頭寫著「民進黨重要，台南市民更重要！陳亭妃加油！」口號的政治布條，引發不少綠營支持者不滿，砲轟「此時此刻，陳亭妃掛這種口號的布條是在哈囉？」、「不團結的因果」、「此時此刻鬱悶了！不要再出來亂！」、「直接批鬥嗎？」、「現在沒有分裂本錢，分裂只會爽到謝龍介」、「此時此刻別再內鬥了，大家應該團結起來」、「台派要團結，之前丟過高雄還不痛嗎？」

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對此，陳亭妃今下午在臉書發文澄清，「最近在網路上看到一張印有『民進黨重要，台南市民更重要』字樣的布條，引起大家關注與討論。在這裡跟大家說明一下，這張布條並非由我們辦公室製作，從照片中也無法確定實際的懸掛地點。如果有朋友知道相關地點的資訊，也歡迎私訊告訴我們，我們會要求拆除。感謝大家的關心與協助！團結守護我們的台南！」

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