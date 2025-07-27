為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免受挫》網傳台南出現「陳亭妃加油」布條！本尊喊冤急著拆除

    網傳台南出現「民進黨重要，台南市民更重要！陳亭妃加油！」口號的布條，引發綠營支持者不滿。（圖翻攝自陳亭妃臉書）

    網傳台南出現「民進黨重要，台南市民更重要！陳亭妃加油！」口號的布條，引發綠營支持者不滿。（圖翻攝自陳亭妃臉書）

    2025/07/27 19:20

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票全數不通過，在台派和挺罷方士氣遭重創之際，民進黨竟傳出開始為了明年縣市長選舉內鬥！預計與綠委林俊憲爭取台南市長黨內初選的陳亭妃，今天（27日）被爆在地方上掛起疑似劍指市長參選的布條，讓綠營支持者相當不滿。對此，陳亭妃下午趕緊在臉書澄清滅火。

    大罷免大失敗隔天，網上有人貼出台南地方上出現上頭寫著「民進黨重要，台南市民更重要！陳亭妃加油！」口號的政治布條，引發不少綠營支持者不滿，砲轟「此時此刻，陳亭妃掛這種口號的布條是在哈囉？」、「不團結的因果」、「此時此刻鬱悶了！不要再出來亂！」、「直接批鬥嗎？」、「現在沒有分裂本錢，分裂只會爽到謝龍介」、「此時此刻別再內鬥了，大家應該團結起來」、「台派要團結，之前丟過高雄還不痛嗎？」

    對此，陳亭妃今下午在臉書發文澄清，「最近在網路上看到一張印有『民進黨重要，台南市民更重要』字樣的布條，引起大家關注與討論。在這裡跟大家說明一下，這張布條並非由我們辦公室製作，從照片中也無法確定實際的懸掛地點。如果有朋友知道相關地點的資訊，也歡迎私訊告訴我們，我們會要求拆除。感謝大家的關心與協助！團結守護我們的台南！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播