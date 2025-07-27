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    挺過罷免案 羅智強謝票：比立委得票率成長

    國民黨立委羅智強挺過罷免案，今天進行謝票。（羅智強辦公室提供）

    國民黨立委羅智強挺過罷免案，今天進行謝票。（羅智強辦公室提供）

    2025/07/27 16:35

    〔記者何玉華／台北報導〕首波大罷免的國民黨立委全留任，國民黨立委羅智強今（27）車隊掃街謝票前，兩度鞠躬致謝，表示罷免案得票率近57%，比立委得票率52.9%有顯著成長，甚至連罷免25%門檻都沒有達成，顯現大安區民眾的善良跟睿智，沒辦法接受選輸翻桌、破壞民主、完全不問任何緣由，只因不是民進黨就要罷免的作法。

    羅智強謝票前先鞠躬謝謝大安區選民的善良，再鞠躬謝謝台灣人民的智慧，用「0」的數字給發動惡罷的總統賴清德、民進黨一個教訓，這是台灣人民最智慧的選擇。他也感謝民眾黨與國民黨一起集合所有力量，守住民主制衡的關鍵防線。

    他批評民進黨挾著國家資源，在各方面發起總攻跟總清算。他不諱言，剛開始有點擔心，也覺得非常遺憾，但是台灣人民的睿智讓每個選區都大勝，罷免案得票率近57%，超過選立委得票率52.9%，非常顯著成長，甚至連罷免25%門檻都沒有達成，顯現大安區民眾的善良跟睿智，沒辦法接受選輸翻桌、破壞民主、完全不問任何緣由，只因不是民進黨就要罷免的作法。

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