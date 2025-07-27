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    大罷免慘敗！ 前綠委謝欣霓高喊普發現金「加碼到5萬」要排富

    藍白先前為挽救大罷免選情強闖普發1萬元現金挨轟政策買票，可如今看來確實奏效。（資料照）

    藍白先前為挽救大罷免選情強闖普發1萬元現金挨轟政策買票，可如今看來確實奏效。（資料照）

    2025/07/27 16:48

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票於昨天（26日）落幕，24件國民黨立委+新竹市長高虹安罷免案全數否決。先前藍白為挽救選情強闖普發1萬元現金挨轟政策買票，但開票結果出爐後，顯見該手段確實有用，讓不少台派直搖頭。前民進黨立委謝欣霓今天（27日）突然喊出，既然1萬元對民眾這麼重要，那就加碼至5萬元，但前提是要排富！

    國民黨成功守住24個自家選區，根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案否決後，被罷免人在剩餘任期內，人民不得再對其提出罷免，等同於獲得「無敵星星」。昨日結果出爐後，重傷綠營和挺罷方士氣，不少人認為藍白7月11日三讀通過每人普發現金1萬元的動作奏效，加上藍白看到執政黨明確表態反對後，指控賴政府罔顧人民福祉，一旦藍委被罷免掉，那這1萬元就注定領不到。一般老百姓看來相當吃這套，有親藍媒體在726投票日前夕發起網路調查，顯示有超過97%的網友表示「一定會去領」這1萬元。

    在台派慨歎台灣未來不值這1萬元之際，前綠委謝欣霓今天突然在臉書發文高呼「既然一萬元這麼重要，我認為行政院在總金額不變的情況下，更應該要加碼為5萬元，並排富」，引發討論。

    網友紛紛表示，「這次大失敗，只證明一件事，台灣人用錢就買的動，習大大只要把軍機艦繞台的錢省下來，宣布只要統一，台灣人每月發5萬，立馬就統一啦」、「發錢就贏一半了」、「每年編預算來普發，看藍白立委砍不砍，選民看錢投票，擧債無感，財政紀律誰在乎」、「拿人民納稅錢來救自己，結果還一堆人傻傻被騙，想想就可悲」、「不要再說啥假清高的話，身邊真的一堆人為了這1萬去投不同意罷免，下次綠營也跟著喊價好了，要亂大家一起亂！」

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