726大罷免慘敗！美學者分析華府態度 預測823第二波投票結果

美國學者唐博偉預測823投票結果。（資料照）

2025/07/27 20:32

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票於昨天（26日）落幕，24件國民黨立委+新竹市長高虹安罷免案全數否決，重創民進黨和挺罷方士氣。這場放眼全球民主國家前所未見的公民行動，引發全球關注，長期觀察台灣政治的美國學者唐博偉（Bo Tedards）向美媒《華盛頓時報》（The Washington Times）直言，這對執政的民進黨而言無疑是場大敗，賴清德政府未來施政難度勢必加重；同時他也預測8月23日第二波投票罷免7席藍委的結果，恐難翻盤。

根據《華盛頓時報》報導，直指由台灣公民和基層發起，目的在推翻親中立委的獨特政治運動，在週六遭遇慘敗，面臨危機的24名立委全都保住了自己的席次，沒有任何一人遭罷免，這對賴政府而言是一記重拳。

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唐博偉向《華盛頓時報》坦言，他對於726的投票結果感到相當驚訝，沒有想到會是如此徹底的失敗，他認為華府可能會對民進黨政府在大罷免遭遇挫敗感到失望，因為川普政府過去一直批評台灣國防開支太低，要想提高就得經過藍白這關，但朝小野大的劣勢在未來3年恐已無望逆轉。

第二批進入三階的7席國民黨立委（羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘、馬文君、游顥），將於8月23日舉行投票。唐博偉表示，從726壓倒性多數的否決結果來看，要想翻盤的希望渺茫，最多也只會有1、2席被罷免。大罷免的失敗，將使執政黨徹底成為跛腳政府，未來朝野政治對立態勢恐加劇。

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