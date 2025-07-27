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    搭機赴澳門準備8月直播事宜 館長：823罷免投票民進黨還是慘敗

    網紅「館長」陳之漢下午搭機前往澳門，在登機前受訪時預言8月23日的罷免投票民進黨還是會慘敗，因為不把人民放在心上。（記者朱沛雄攝）

    網紅「館長」陳之漢下午搭機前往澳門，在登機前受訪時預言8月23日的罷免投票民進黨還是會慘敗，因為不把人民放在心上。（記者朱沛雄攝）

    2025/07/27 16:58

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕網紅「館長」陳之漢下午搭機前往澳門，為預計8月中在當地的直播做準備，他在登機前受訪時預言民進黨在8月23日的罷免投票還是會慘敗，因為不把人民放在心上。

    館長陳之漢下午2時許抵達桃園機場，準備搭機前往澳門，他在登機前談到昨日罷免結果時表示，無論是民進黨、總統或是罷免團的領銜人沒有人知道自己的問題在哪裡，不知道為什麼輸，甚至還繼續污辱這些陸配二代，還在分裂台灣同胞的情感。

    正當館長受訪時，一旁十幾公尺一名外反對館長言論的民眾突然高喊「中國狗趕快滾」。館長說，中國大陸把全世界的中國人當自己的同胞，中華民國的賴清德總統只把崇拜、擁護他的人當作同胞，其他人都是雜質，造成台灣人對立，不認同理念你的就罵你。

    館長並指對他咆哮的民眾是邪教、黑熊教、青鳥教派教出來的，也是大罷免失敗的原因。館長指出，8月23日的罷免投票還是會慘敗，甚至2026乃至於2028年的大選民進黨都會慘敗，因為沒有把人民放在心上。

    陳之漢說，8月中的直播規模會比上次更大，會有更多的工作人員，也會出動空拍機，所以這次要去勘景並看看效果如何，他本身也想去了解澳門，因為想要在那裡設立公司做品牌電商、健身事業，所以去評估一下市場。

    網紅「館長」陳之漢下午搭機前往澳門，為預計8月中在當地的直播做準備。（記者朱沛雄攝）

    網紅「館長」陳之漢下午搭機前往澳門，為預計8月中在當地的直播做準備。（記者朱沛雄攝）

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