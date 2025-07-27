最強菜農林佳新心疼顏寬恒 在顏懷靈前為他加油打氣

林佳新到顏家拈香，不忘為面臨罷免的顏寬恒加油打氣。（擷取自林佳新臉書）

2025/07/27 16:10

〔記者歐素美／台中報導〕曾參選台中市立委的「最強菜農」林佳新，今天到台中市沙鹿區大甲鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷的靈堂上香，林佳新上香後對面臨823罷免的顏寛恒說，「823前我們都是你的分身，不論站路口發文宣掃菜市場都可以，只要你需要我們都會在，絕對不會讓你孤單」。

雲林菜農林佳新曾於2020年代表國民黨參選台中市第一選區立委，挑戰民進黨立委蔡其昌，因空降台中人生地不熟，當時顏家曾予以協助，讓他雖落選仍對顏家感念在心。

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顏清標父親顏懷於7月16日辭世，享壽92歲，將於8月11日舉辦告別式，林佳新今天到顏懷靈前上香致意，林佳新說，忙完726罷免投票，心中一直掛念一件事，就是到台中向老菩薩捻香，急急忙忙從北部回來完成心中這份牽掛。

林佳新說，記憶中的顏家人總是開朗待客，但家中遭逢巨變又有惡罷在前，內外交迫的顏寬恒憔悴了，臨別前，他特別告訴顏寬恒「726結束了，823前我們都是你的分身，不論站路口發文宣掃菜市場都可以，只要你需要我們都會在，絕對不會讓你孤單」。

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