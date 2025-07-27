重新整備戰8/23大罷免 罷團曝志工現況、動向

反共護台志工聯盟昨在立法院外舉辦開票之夜，罷團成員上台喊話「還要努力、走完8月23日7個罷免區域！」（記者叢昌瑾攝）

2025/07/27 16:00

〔記者林哲遠／台北報導〕首波726大罷免以失敗告終，將迎來第二波8月23日國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘7案罷投票。罷團今日受訪時透露，目前仍在盤點現有資源與安撫志工的心情，有部分志工已投入後續8/23罷團陸戰隊，有部分則在討論參與里長選舉，把國民黨的樁腳慢慢拔掉。

「山除薇害」表示，他們還在統計志工們的後續動態，以及盤點各項可分享的物資，期待後面可以幫到8月23日要投票的夥伴。此外，跨區支援與固守選區都在討論中，但他們會優先考慮先接住志工，這陣子大家身心都在選後受到衝擊，一切以穩住身心狀況為優先。

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罷免國民黨立委林思銘「撕除惡銘」團體領銜人謝婷婷則預告，目前掃街、站路口等依原訂計畫進行，罷團志工們持續在努力。

此外，雙北罷團志工也透露，目前各團體尚未有總體的大規劃，但據他所知，有一部份的志工已經報名要去支援，罷免國民黨立委羅明才「新店拔羅波」團體的陸戰隊。另，也有些志工在討論，是否要進入里長層級的選舉，把國民黨的樁腳慢慢拔掉。

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