台灣合唱團赴日參賽遭中方政治干擾 駐日代表處嚴正譴責

「高雄市桃源區興中國小布鼓拉芙兒童藝術團」赴日參賽。（擷自「第七屆東京國際合唱大賽」官網）

2025/07/27 16:23

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕台灣「尼布恩合唱團」等6個合唱團，參加25日至27日在東京舉辦的「第七屆東京國際合唱大賽」，遭到中方政治干預，要求主辦單位撤下我國國旗，並將我參賽名義由「台灣（Taiwan）」改為「中華台北（Chinese Taipei）」。對於中方竟伸出政治黑手的無理行逕，駐日代表處予以嚴正譴責。

駐日代表處指出，「尼布恩合唱團」、「南投縣信義鄉希娜巴嵐國小」、「高雄市桃源區興中國小布鼓拉芙兒童藝術團」、「青韵合唱團」、「拿戶依&馬胎兒童合唱團」及「八角塔男聲合唱團」等6個合唱團到東京參賽，遭到中方干擾，代表處在26日晚間接獲消息，旋即與合唱團及一同來日的立委邱議瑩積極向主辦單位交涉；「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司也在第一時間為我仗義執言，但主辦單位最終仍片面將我團參賽名稱改為「中華台北」，也決定不懸掛所有參賽國國旗。

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代表處表示，音樂乃跨越國界、世界全民均能享受的藝術，過去6年我國參賽團體均能以「台灣」名義參與本項賽事，惟今年中方竟伸出政治黑手，以政治干預、污染音樂，傷害台灣人民感情，駐日代表處對此卑劣行徑予以嚴正譴責。對於主辦單位部分屈從中方要求，擅自更改介紹台灣稱呼，本處深表遺憾，並已提出嚴正抗議。

駐日代表處於今日指派公使周學佑偕16位同仁到場聲援加油，並防止中方另有他謀，干擾我方演出。

駐日本代表李逸洋表示，台日人民相互情感友好度達8成8，相較之下，日人對中國印象不佳比例幾達9成，日本《防衛白皮書》已將中國的軍事擴張及侵犯列為日本最大戰略性挑戰。世界上最瞭解台灣和中國是不同國家的即是日本人民。中國採用粗暴政治手段打壓台灣合唱團使其無法以台灣名稱參賽，勢必引發日人義憤，反易激化情勢，中方作法適得其反，更是自曝其短。

李逸洋並強調，台灣以高科技及自由民主成為最受全球喜愛的國家之一，在合唱領域也屢奪國際大賞，讓世界聽見台灣的文化藝術。台灣已逐漸被世界所關注及重視，無論中國如何蠻橫打壓，中國絕對無法改變「台灣是台灣、中國是中國」的事實，中國的目的絕不會得逞。

對於代表台灣參與國際賽事的選手多承受了一份負擔，李逸洋為其感到委屈，全體國人同胞及海外鄉親都會做堅強的後盾，持續給予強勁支援。台灣深具信心，會不斷壯大，爭取更多國際友人的支援。深信台灣隊會繼續加油，以最好的表現讓台灣走向世界，讓世界擁抱台灣。

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