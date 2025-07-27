爆柯最初排她不分區首位 陳昭姿：綠白仍有合作可能

民眾黨立委陳昭姿今日接受本報訪問時表示，她認為綠、白之間仍有議題上合作的空間，呼籲總統賴清德、行政院長卓榮泰釋出善意。（資料照）

2025/07/27 15:46

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合作挺過首波726大罷免，也讓朝小野大的國會版圖不變。民眾黨立委陳昭姿今日接受本報訪問時表示，她認為綠、白之間仍有議題上合作的空間，呼籲總統賴清德、行政院長卓榮泰釋出善意，並遞出橄欖枝召集朝野共商國是與兩院會商等。

陳昭姿指出，柯主席先前曾指示，希望民眾黨團能在國會中與其他政黨透過議題方式合作、溝通，執政方現在應主動釋出善意、橄欖枝，譬如賴總統之前提到的共商國是等，盼賴能以總統身分釋出善意。

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「民進黨團總召柯建銘先前在立院開議時批評，民眾黨立委是廢物的8席，這讓我沒有辦法說服黨內！」陳昭姿透露，當時在立法院長選舉時，民眾黨團原本要做交叉投票，但柯總召的批評讓她無法說服其他黨內同志，而她個人是非常欣賞前立法院長游錫堃的。

陳昭姿進一步舉例，民進黨立委沈伯洋所提立委赴中納管法案，綠、白是有機會合作的，沈的版本是要立委向行政院報備，她則認為應該向立院報備並且公開，公告在立法院上官網、開放媒體採訪等。

此外，陳昭姿也強調，她是民眾黨前主席柯文哲欽點的不分區立委，柯原本還把她排在不分區首位，柯文哲用了她正意味著，綠白可以在議題上合作，若繼續不溝通恐怕會損失更大的合作機會，但她希望執政黨態度放軟一點，接下來一定還有合作、對話的可能性。

「當家的人要主動釋出善意！」陳昭姿說，儘管黃國昌主席呼籲行政院長卓榮泰需負政治責任下台，但她個人認為，卓可以釋出一個態度，無論是道歉或是給個說法，不要一天到晚釋憲、覆議；以她與院長的交情，是願意聽卓榮泰說的，呼籲卓可以比照日前就關稅議題來召集兩院協商。

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