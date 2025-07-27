首波大罷免藍委全留任 新北議會藍黨團：綠一黨獨大趨近渺茫

新北市議會國民黨團表示，大罷免大挫敗，民進黨一黨獨大的可能性趨近渺茫。右為新北市議會國民黨團書記長王威元、左為副書記長黃心華。（國民黨團提供）

2025/07/27 15:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕首波大罷免落幕，全台24位國民黨籍立委、包含新北5席藍委全數留任，新北市議會國民黨團今表示，人民用「更大的民主」讓大罷免大挫敗，民進黨想要一黨獨大的可能性趨近渺茫，黨團將在第二波罷免行動中動員反罷，支持黨籍立委。

新北市議會國民黨團書記長王威元指出，執政的民進黨要懂得尊重人民意志，不要再用仇恨撕裂社會、也不要理盲式地抹紅別人，如果民進黨持續用焦土策略進行奪權，賴清德總統的第一屆任期恐將一事無成，並讓台灣體質更加衰弱。

請繼續往下閱讀...

副書記長黃心華表示，由於大罷免大挫敗，民進黨想要一黨獨大的可能性已趨近渺茫，因此民進黨在第二波罷免的動員力度可能不如第一波，同時第二波面臨罷免的立委，大多不是位於大型都會區，且是以組織動員能力見長的資深立委，相關因素導致第二波罷免選情對藍委有利。

王威元說，雖然目前在野勢力大勝，但未來首要任務仍要「保溫」，延續這波氣勢並維繫支持者熱情，否則一旦冷卻，藍營支持者的投票率可能會降低；此外，也要小心突發事件或選戰奧步影響選情，仍不能鬆懈。他也呼籲中央盡速落實新版財劃法，不要剋扣地方的補助款，並遵守立院決議，將近年超收的鉅額稅金，採用普發現金還稅於民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法