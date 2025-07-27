首波大罷免失敗！Cheap：青鳥繼續貼人標籤 下次失去更多

百萬網紅Cheap分析大罷免失敗的原因。（擷取自Cheap臉書）

2025/07/27 16:40

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免以失敗告終，24席藍委通通罷免失敗。常評論時事的百萬網紅Cheap分析，許多人認為罷免失敗的原因是因為國民黨太強，但他認為，真正失敗的原因在於極端支持者整天貼人標籤，努力把淺綠、中間選民推走，「你繼續罵、繼續貼標籤，下一次，失去的會更多」。

Cheap在臉書發文表示，他在網上海巡了一輪，總結網上認為大罷免失敗的理由是因為「國民黨動員能力太強」、「國民黨發錢太強」、「中共滲透太強」，且繼續檢討選民。但他認為，國民黨支持者根本沒這麼多，「每次政黨民調，哪次是國民黨贏的？綠穩穩的40％，藍的就30～35％，真正決勝負的，是剩下的中間選民，但你怎麼對待他們的？」

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Cheap說，大家回想一下過去一年，氣氛是多麼恐怖，那些極端支持者整天貼人標籤，

「不關心政治就是不愛台灣」、「店家不提供場地就被出征」、「講交通、講民生，那肯定是中共同路人」、「去中國旅遊？100％大外宣」。怒罵，「這些人跟小粉紅有什麼差別？整天寫嘲諷文，嘴同樣生活在這塊土地上的人，努力把淺綠、中間選民推走，罵得很爽，但只剩下同溫層在取暖」。

他舉葉元之為例，本來他選情最危險，但後來拜票遇到一位又跩又酷、手插口袋，講話咄咄逼人、態度囂張的青鳥不斷在旁邊叫囂、挑釁，不知道幫葉元之又催出了多少票，讓他貼地飛過。

Cheap也認為，國民黨真的沒多厲害，真的舔共的也沒幾個，「我相信99％的人都不想被統一，但更多的是厭惡這些行為，阿共很鴨霸沒錯，但也不想選擇一個會羞辱自己、貶低自己的陣營，不是國民黨贏了，是你把人推走了」。

對於許多網友事後不斷在網上檢討選民，Cheap大酸，「你繼續罵、繼續貼標籤，下一次，失去的會更多，請繼續你的表演。」

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