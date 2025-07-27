為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    首波大罷免失敗！Cheap：青鳥繼續貼人標籤 下次失去更多

    百萬網紅Cheap分析大罷免失敗的原因。（擷取自Cheap臉書）

    百萬網紅Cheap分析大罷免失敗的原因。（擷取自Cheap臉書）

    2025/07/27 16:40

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免以失敗告終，24席藍委通通罷免失敗。常評論時事的百萬網紅Cheap分析，許多人認為罷免失敗的原因是因為國民黨太強，但他認為，真正失敗的原因在於極端支持者整天貼人標籤，努力把淺綠、中間選民推走，「你繼續罵、繼續貼標籤，下一次，失去的會更多」。

    Cheap在臉書發文表示，他在網上海巡了一輪，總結網上認為大罷免失敗的理由是因為「國民黨動員能力太強」、「國民黨發錢太強」、「中共滲透太強」，且繼續檢討選民。但他認為，國民黨支持者根本沒這麼多，「每次政黨民調，哪次是國民黨贏的？綠穩穩的40％，藍的就30～35％，真正決勝負的，是剩下的中間選民，但你怎麼對待他們的？」

    Cheap說，大家回想一下過去一年，氣氛是多麼恐怖，那些極端支持者整天貼人標籤，

    「不關心政治就是不愛台灣」、「店家不提供場地就被出征」、「講交通、講民生，那肯定是中共同路人」、「去中國旅遊？100％大外宣」。怒罵，「這些人跟小粉紅有什麼差別？整天寫嘲諷文，嘴同樣生活在這塊土地上的人，努力把淺綠、中間選民推走，罵得很爽，但只剩下同溫層在取暖」。

    他舉葉元之為例，本來他選情最危險，但後來拜票遇到一位又跩又酷、手插口袋，講話咄咄逼人、態度囂張的青鳥不斷在旁邊叫囂、挑釁，不知道幫葉元之又催出了多少票，讓他貼地飛過。

    Cheap也認為，國民黨真的沒多厲害，真的舔共的也沒幾個，「我相信99％的人都不想被統一，但更多的是厭惡這些行為，阿共很鴨霸沒錯，但也不想選擇一個會羞辱自己、貶低自己的陣營，不是國民黨贏了，是你把人推走了」。

    對於許多網友事後不斷在網上檢討選民，Cheap大酸，「你繼續罵、繼續貼標籤，下一次，失去的會更多，請繼續你的表演。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播