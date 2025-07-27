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    曹興誠要罷團放下823罷免 中市2、3、8選區罷團堅持走下去

    曹興誠要罷團放下823罷免讓民進黨去努力，中三罷團一早就在大雅站街頭。（民眾提供）

    曹興誠要罷團放下823罷免讓民進黨去努力，中三罷團一早就在大雅站街頭。（民眾提供）

    2025/07/27 15:38

    〔記者歐素美、蘇金鳳／台中報導〕726首波大罷免失利，領銜人之一的聯電創辦人曹興誠在臉書發文，罷團志工放下8/23的罷免，讓民進黨去努力，那是藍綠對決的仗，我們打不起，我們團結起來，以後有許多保家衛國的事可以做，此刻不必為民進黨耗盡我們所有的能量；台中市第2、3、8選區的罷團對曹的發言表示尊重，但皆強調會繼續戰下去，823不放棄。

    民進黨中市黨部主委許木桂表示，未獲告知，等黨中央指示。

    「中二解顏」罷團發言人小彥表示，不論726的結果為何，我們不能只有贏了才相信民主。這個地方的立委，不只是一年多以來推動的法案極為不合理，整個家族過去也有諸多爭議，至今尚未澄清說明。我們依舊會繼續努力，也期許有共同理念的政黨能夠更加積極，讓最後的改變機會成真。

    「中三拒瓔」罷團發言人Connie說，罷團其實是走在曹董前面，尊重曹董的想法，但823一戰還是要打，會傾盡全力推動公民運動，信心不會被擊垮。

    中八罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，這場罷免運動，從來就不只是某個政黨、某一個團體的責任。從一開始，就是人民發起的行動，是來自公民的怒吼、來自選區鄉親的不滿。在這條路上，大型團體、政黨、甚至全國各地的罷免團體，始終站在公民身邊，不是來主導而是撐住。他們用行動支持我們發聲，讓更多公民知道：罷免是每個人都能參與的民主武器。

    廖芝晏說，726的選舉結果，無論如何，都不只是投票數字的勝負。強調我們不是為了贏才選擇站路口從事罷免運動，我們都知道，這很難。我們也知道，它未必會贏。罷免不是分裂，它是人民對代表不信任的合法回應。勝敗都是民主的一部分，而我們選擇參與，就已經寫下歷史，我們不會停下。我們會帶著這場經驗，繼續往前走。這條公民參政的路，我們已經踏出步伐，會一直走下去。

    曹興誠要民進黨自己努力二階罷免，中市黨部主委許木桂表示，未獲告知，等中央指示。（資料照）

    曹興誠要民進黨自己努力二階罷免，中市黨部主委許木桂表示，未獲告知，等中央指示。（資料照）

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