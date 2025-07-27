國台辦嗆罷免失敗是「不得人心」 陸委會：北京無權說三道四

中國國台辦發言人陳斌華今大嗆民進黨，稱政治操弄「不得人心」，與島內真正的主流民意背道而馳。陸委會駁斥，缺乏民主經驗的北京當局毫無權力對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀。圖為陸委會發言人梁文傑。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2025/07/27 15:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免國民黨立委失利，中國國台辦發言人陳斌華今日大嗆民進黨，稱政治操弄「不得人心」，與島內真正的主流民意背道而馳。陸委會駁斥，缺乏民主經驗的北京當局毫無權力對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀。

對於台灣大罷免選舉結果，陳斌華聲稱，「我們注意到了有關情況」。民進黨當局出於「台獨本性」和「一黨獨大」野心，不顧島內民生福祉，一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造「綠色恐怖」、加劇社會撕裂，充分暴露出「假民主、真獨裁」的虛偽面目。

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陳斌華嗆聲，這場罷免行動不僅無法撼動在野黨席次，更反映出台灣民眾對民進黨操弄民主、壟斷權力的反感與警醒。他更說，這樣的政治操弄「不得人心」，與島內真正的主流民意背道而馳。

對此，陸委會表示，這次民主罷免投票是台灣民主憲政體制的具體實踐，也展現了台灣人民與公民團體的重要民主成就，值得朝野各界共同守護與團結向前。

陸委會指出，此次民主罷免的結果，取決於每個選區的結構和立委個人的表現，這是各選區選民自己的決定，缺乏民主經驗的北京當局毫無權力對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀。

陸委會強調，政府捍衛國家主權、守護自由民主生活方式、並拒絕中共統戰滲透與脅迫的政策沒有改變，這更是台灣社會的主流民意，呼籲中共當局切勿刻意藉此對台進行惡意的政治操作。

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