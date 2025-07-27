罷團看823竹2選情後勢看熱 反罷者認選情冷有利林思銘

新竹縣第2選區的國民黨立委林思銘罷免案將在823投開票。（資料照）

2025/07/27 15:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕726全台大罷免雖沒成功，卻意外讓大罷免議題在基本盤藍大於綠的新竹縣熱度陡升，使原還憂心聲量不夠高的竹2罷免行動支持者們，看到了塞翁失馬的可能性，畢竟823當天全台包含竹2選區的國民黨立委林思銘在內，只剩7個藍委面臨投票罷免，比起這波20幾名被罷免者，公民行動顯然更能集中火力出擊。

但是反罷者也有人認為，726之所以大失敗，是因多數人想要的是安居樂業，大罷免卻籠統以抗中保台當口號，感覺是政黨鬥爭令人反感，後續如何激發民眾偏安的心態，延續藍、白在726的團結意識跟中間選民的反感到823是關鍵。只是，這在新竹縣也要擔心會不會產生「雙面刃」效應；畢竟只有罷免選情越冷，對林思銘才越有利。

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這從此番全國大罷免，新竹縣2個立委選區，僅竹2由公民謝婷婷所領銜的「撕除惡銘」行動最後過關挺進，以致落後要在823才公投一起投開票，卻仍有鄉親不知竹2罷免案的投開票日期，甚至還有人根本搞不清楚竹縣有罷免行動正在「悶」燒。

這從逼近726投票的1個多禮拜前，竹2開始有選民詢問「何以沒有收到罷免公報？」甚至到昨天還有人電詢他該去哪裡投票？可見一斑。

謝婷婷說，她也看到了這一點，所以儘管726的結果對竹2推動罷免者的士氣難免有所挫折，但他們也相信這跟823「撕除惡銘」是兩碼子事，後續罷團會匯集更多公民力量，商議更多的宣傳、造勢活動，讓慢熱的新竹縣民更加認識罷免林思銘的正當和必要性。

竹2罷團領銜人謝婷婷說，未來會加強宣傳，讓更多鄉親明白罷免竹2立委林思銘的理由和實際投開票日。（資料照）

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