林沛祥撐過罷免考驗 藍營：民心厭惡年年選舉成關鍵

基隆市立委林沛祥罷免案投票結果出爐，林沛祥以96294票撐過罷免考驗。（圖為立委林沛祥辦公室提供）

2025/07/27 15:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市國民黨立委林沛祥罷免案投票結果，不同意9萬6294票，同意6萬5143票，大贏罷免方3萬1151票，還比2024年立委選舉勝選時獲得的91986票，多出4308票，罷免案未通過。結果透露出在罷免立委層級上，與民眾利益有緊密關聯更容易讓人民有共鳴。從投票結果看來是鞏固了藍營基本盤及白營支持者出來投票策略奏效，還有部分中間選民厭倦年年有選舉的想法，民進黨則守住6萬5千票基本盤，才讓林沛祥撐過罷免挑戰。

國民黨基隆市議會黨團副書記者韓世昱說，從2022年起，2022年基隆市長謝國樑、2024年立委林沛祥的選舉，再加上市長、立委各1次罷免投票，如果這次罷免林沛祥成功，3個月內又要補選，2026年又要市長選舉，基隆人對頻繁選舉感到厭惡，才決定用不同意罷免票遏止頻繁年年選舉的噩夢。身兼國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥也認同，基隆人厭倦年年有罷免的觀點。

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國民黨基隆市議會黨團書記長曾紀嚴則說，民主政治本來就是選舉有輸有贏是常態，但是把國民黨立委到中國交流，被說成就是親共舔共，林沛祥對罷團的諸多指控，則以「造謠一張嘴闢謠跑斷腿」，相信選民智慧回答；再者，林沛祥在公辦電視罷免說明會與造勢晚會論述政績，包括普發現金1萬元，替基隆一年增加75億元，未來一年多5天假。從投票結果來看，民眾相信林沛祥的問政，人民在意的是有沒有替人民爭取預算謀福利，同黨籍的市長謝國樑多次幫林沛祥問政績效背書。

發起「山海公民拆樑行動」領銜人戴璟安說，從投票結果來看，基隆相對多數選民支持國民黨立委或是市長，對於這樣結果他尊重，也希望林立委或謝市長，要注意到還有6萬5千到7萬3000的民眾，是對謝國樑施政或林沛祥問政有意見，請林沛祥尊重關心這批人意見。

民進黨基隆市議員張之豪表示，透過罷免運動展現出公民怒火，但這個怒火不夠強、不夠大到讓多數人民有共鳴，唯有虛心檢討自我反省，用更好的傳達方式，讓更多人了解。他希望公民運動的朋友不要氣餒，期望未來有更多的台灣人加入行列，用更呵護的心、更嚴格的標準看待政治，才能成功面對下一次挑戰。

基隆市立委林沛祥罷免案投票結果出爐，林沛祥以96294票撐過罷免考驗；罷團基隆絕沛領銜人陳青逸（左三）、拆樑行動領銜人戴璟安（右三）與民進黨基隆市議員深深一鞠躬致歉。（記者俞肇福攝）

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