罷免投票「選輸捐1萬」 網讚帥炸：這位民代還蠻有guts

民進黨桃園市議員黃崇真（後排右2）在社群平台Threads與網友對賭，掀起「選輸捐1萬」的捐公益挑戰。（取自黃崇真臉書）

2025/07/27 15:07

〔記者李容萍／桃園報導〕首波大罷免投票結果出爐，桃園市6席藍委反罷全壘打，民進黨桃園市議員黃崇真選前在社群平台Threads與網友論戰，並大打「選輸捐1萬」的捐公益挑戰。昨（26）日開票結果公布後，黃崇真「說到做到」，當晚就回傳匯款證明，讓網友大讚「帥炸了」、「說話算話的漢子」、「還蠻有guts的」、「負責任好民代」。

黃崇真說，罷免投票前參加公祭時，陸續有幾位支持者跟他說「大罷免大成功」，讓他覺得頗為意外，於是就在Threads上發表感想，沒想到意外掀起熱議。其中1名網友與他打賭桃園市6席區域立委全部不會通過罷免，輸的捐1萬做公益。

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黃崇真表示，這次同意罷免、不同意罷免雙方比較對立，之前在路口宣講常有摩擦，連社群網路也不例外，昨晚投票結果擺在眼前，而他也信守承諾，捐款到雙方約定的公益團體。

黃提到，這次大罷免投票結果不如預期，但網友準確命中，或許對方的論述驗證內容有值得自省的地方，台灣民主的可貴之處在於投票輸贏，失敗是一時，未來會持續用服務和行動爭取更多認同。

對於黃崇真在26日當晚就捐款1萬元，讓網友大讚他是個說到做到的負責任好民代，紛紛留言「帥炸了」、「願意實踐承諾就給讚」、「有風範」等。

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