中台灣教授協會聲明 持續支持第二波大罷免行動

中台灣教授協會理事長楊聰榮表示，持續支持第二波大罷免行動。（資料照）

2025/07/27 14:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕雖然7月26日大罷免失利，中台灣教授協會理事長楊聰榮發表聲明，第二波７件大罷免案即將於8月23日投票。中台灣教授協會會員將一如既往，秉持宗旨，全力支持這些罷免行動。

楊聰榮表示，在今年年初率先發起學界第一槍，號召「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，成為公民團體的堅強後盾，強調罷免行動不是藍綠政黨鬥爭，而是價值選擇，選擇守護台灣民主、對抗中國侵略的威脅。

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面對第一波大罷免投票結果雖未盡理想，仍然欣見台灣草根公民力量的展現與成長。從2014年太陽花運動至今，台灣公民社會已大幅進步，人數與運作皆更為成熟。

這場無煙硝戰爭的本質，正是基層民眾自力更生，對抗藍白紅聯手誤導與中國滲透的守護力量。協會在此重申，先前聲明中已明確指出，罷免是公民行使權利的民主機制，將持續扮演橋樑與支援角色，提供知識解釋、事實查核與公民參與論述，陪伴大家走過關鍵時刻。

如今第二波7件大罷免案即將於8月23日投票。協會將一如既往，秉持宗旨，全力支持這些罷免行動，並呼籲所有關心台灣未來的中台灣及其他各地的民眾，持續關注踴躍參與，用各種各樣合適的方式繼續努力。

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