為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中台灣教授協會聲明 持續支持第二波大罷免行動

    中台灣教授協會理事長楊聰榮表示，持續支持第二波大罷免行動。（資料照）

    中台灣教授協會理事長楊聰榮表示，持續支持第二波大罷免行動。（資料照）

    2025/07/27 14:51

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕雖然7月26日大罷免失利，中台灣教授協會理事長楊聰榮發表聲明，第二波７件大罷免案即將於8月23日投票。中台灣教授協會會員將一如既往，秉持宗旨，全力支持這些罷免行動。

    楊聰榮表示，在今年年初率先發起學界第一槍，號召「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，成為公民團體的堅強後盾，強調罷免行動不是藍綠政黨鬥爭，而是價值選擇，選擇守護台灣民主、對抗中國侵略的威脅。

    面對第一波大罷免投票結果雖未盡理想，仍然欣見台灣草根公民力量的展現與成長。從2014年太陽花運動至今，台灣公民社會已大幅進步，人數與運作皆更為成熟。

    這場無煙硝戰爭的本質，正是基層民眾自力更生，對抗藍白紅聯手誤導與中國滲透的守護力量。協會在此重申，先前聲明中已明確指出，罷免是公民行使權利的民主機制，將持續扮演橋樑與支援角色，提供知識解釋、事實查核與公民參與論述，陪伴大家走過關鍵時刻。

    如今第二波7件大罷免案即將於8月23日投票。協會將一如既往，秉持宗旨，全力支持這些罷免行動，並呼籲所有關心台灣未來的中台灣及其他各地的民眾，持續關注踴躍參與，用各種各樣合適的方式繼續努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播