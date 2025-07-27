首波罷免案未過後周軒問台灣前途 保生大帝「28字好籤」曝光

首波罷免投票結束後，政治工作者周軒分享向保生大帝求來的籤詩。（本報合成，擷取自@victor31429/Threads）

2025/07/27 15:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第一波罷免投票昨（26日）結束，包括24位國民黨籍立委與新竹市長高虹安在內的罷免案全數宣告失敗。對此，政治工作者周軒今（27日）分享他一早於台北市大同區大龍峒保安宮抽得的一首籤詩，並藉此表達對台灣前途的冀望。

周軒今在社群平台「Threads」發文表示上午他回到自小與母親常拜訪的大龍峒保安宮，向保生大帝與諸神答謝近期的庇佑，也順勢求籤詢問「台灣未來的前途會如何？」他隨後抽中的是「保生大帝第二十八籤」，籤詩內容為「乍聞喜鵲噪簷聲，謀望欣然自稱情；最是行藏堪愛處，閉門家內有人迎。」

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籤詩背後的語譯則顯示，「忽然聽見喜鵲在簷間噪鳴，應是計劃和願望都能愉快而稱心如意。對自己的行止如能多加自愛，那麼就算閉門在家，也會有人來相迎。」

貼文曝光後，引發不少網友留言回應，「稍安勿躁！吉人自有天相」、「好籤欸」、「台灣這寶島經過每次民主的淬煉，會越來越好的」、「休息一下再出發」、「面對台灣這種人民選擇與政治敏感度的無感，應該大家都想問神明，台灣何去何從？」、「第一反應『閉門家內有人迎』是說台灣內部有人通敵」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤也現身留言打氣，「正面解讀！我們的國家就算一再被壓迫，還是能獲得更多朋友的認同相挺！」

以上為民俗說法 僅供參考

位於台北市大同區的大龍峒保安宮。（資料照）

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