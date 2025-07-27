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    罷免失利不氣餒！雲林罷團發言人露西歸曝後續行動

    公民團體「雲林拔釘」後續動向引人好奇，發言人露西歸（左）表示短期將聲援將到來的823罷免行動。（記者李文德攝）

    公民團體「雲林拔釘」後續動向引人好奇，發言人露西歸（左）表示短期將聲援將到來的823罷免行動。（記者李文德攝）

    2025/07/27 15:02

    〔記者李文德／雲林報導〕公民團體「雲林拔釘」發起的罷免丁學忠案未通過，不少民眾好奇後續動向。罷團發言人露西歸表示，短期間將協助8月23日第二波罷免案公民行動，更有志工們喊話可建立「公民為主」的據點。

    此次丁學忠罷免案投票率49.87％，共13萬5470人投票，同意票5萬7331票，不同意票7萬7164票，罷免案未通過。昨罷團虎尾總部開票現場氣氛略顯低迷，開票結束後，也令不少人好奇公民團體後續行動。

    露西歸表示，從罷免案的角度來看，票數確實不理想，可是這段時間發現與其他罷團談策略合作的時候，已經無形之中建立起一個很強大的跨縣市的民防體系，可以在各縣市迅速將資訊流通並組織。這是歷史上，台灣公民還都沒有機會達到如此動員程度。因此以公民行動來看，這次是成功的。

    露西歸指出，短期目標將支援823其他7個公民團體的罷團行動，在他們有需要的時候就會跟著。而長期目標而言，其實志工們有提到，雲林當地一直都沒有一個「脫離政黨、純粹以公民為主體」的團體，多數人期待是否能轉型，但這可能需要人力、資源投入，因此還需要好好評估。

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