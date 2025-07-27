為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    邱若華檯面上冷戰不炒起罷免熱度 檯面下地方組織系統固票

    桃園市第6選區立委邱若華守住立委席次，罷免案宣告否決。（資料照）

    桃園市第6選區立委邱若華守住立委席次，罷免案宣告否決。（資料照）

    2025/07/27 15:01

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第6選區立委邱若華罷免案，最終以9萬2049票不同意宣告否決，同意票僅6萬1635票，也未過4分之1門檻7萬1261票，罷免連署、投票期間，邱若華檯面上冷戰不想炒起罷免熱度，檯面下卻是鴨子划水，地方組織系統固票頻頻。

    邱若華以政治素人之姿挑戰立委，去年選舉拿下8萬1513票、得票率40.93%，擊敗地方實力雄厚的趙正宇，叔叔議長邱奕勝全力相挺功不可沒，邱若華立委任期僅1年多即被發動罷免，第2段連署罷團以補件驚險闖關成功，罷免理由主要圍繞在親中、擴權等爭議，同時也質疑邱缺乏政績。

    邱若華以「冷」字面對罷免，不想你來我往炒起熱度，也有別於其他黨內立委，在投票前密集掃街拜票，但檯面下靠著地方組織系統固票，家族勢力難以撼動，同時也打出地方建設牌，市長張善政投票前更是陪同會勘大溪頂埔轉運站等重大工程。

    冷處理策略奏效，第6選區罷免案投票率54.24%，桃園6區最低，有效讓同意票未過門檻，有趣的是，邱若華拿下的不同意票，還比去年立委得票數多出1萬536票，不過去年有民眾黨李慕妍同區競選，並拿下3萬5183票的成績，罷免案不同意票數衝高，估計是藍白力量凝聚，支持者向不同意邊靠攏。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播