邱若華檯面上冷戰不炒起罷免熱度 檯面下地方組織系統固票

桃園市第6選區立委邱若華守住立委席次，罷免案宣告否決。（資料照）

2025/07/27 15:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第6選區立委邱若華罷免案，最終以9萬2049票不同意宣告否決，同意票僅6萬1635票，也未過4分之1門檻7萬1261票，罷免連署、投票期間，邱若華檯面上冷戰不想炒起罷免熱度，檯面下卻是鴨子划水，地方組織系統固票頻頻。

邱若華以政治素人之姿挑戰立委，去年選舉拿下8萬1513票、得票率40.93%，擊敗地方實力雄厚的趙正宇，叔叔議長邱奕勝全力相挺功不可沒，邱若華立委任期僅1年多即被發動罷免，第2段連署罷團以補件驚險闖關成功，罷免理由主要圍繞在親中、擴權等爭議，同時也質疑邱缺乏政績。

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邱若華以「冷」字面對罷免，不想你來我往炒起熱度，也有別於其他黨內立委，在投票前密集掃街拜票，但檯面下靠著地方組織系統固票，家族勢力難以撼動，同時也打出地方建設牌，市長張善政投票前更是陪同會勘大溪頂埔轉運站等重大工程。

冷處理策略奏效，第6選區罷免案投票率54.24%，桃園6區最低，有效讓同意票未過門檻，有趣的是，邱若華拿下的不同意票，還比去年立委得票數多出1萬536票，不過去年有民眾黨李慕妍同區競選，並拿下3萬5183票的成績，罷免案不同意票數衝高，估計是藍白力量凝聚，支持者向不同意邊靠攏。

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