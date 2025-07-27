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    坦言精準打擊更有效 吳思瑤：與公民同行怎能落下任何人

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/07/27 14:32

    〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免首波投票失利。對於是否該「精準打擊」，而非全面性的大罷免，立法院民進黨團幹事長吳思瑤認為，在國民黨立委、首長「雙主場」的優勢下，「我們當然是處於劣勢、資源不對等的情況。」以結果論而言，他不否認精準打擊在資源的利用上、力道上會更為有效，但公民團體都不放棄，「我們怎能落下任何一個人。」

    「這真的是一個兩難。」吳思瑤表示，就精準打擊這部分，以結果論而言，在罷團相對資源有限的狀況下，去打這麼大的戰場，且國民黨是傾盡所有資源，再加上其地方行政優勢發生了很大的效果，因為這些地區本來就是藍營的本命區、其優勢選區，是他們立委、執政縣市的「雙主場」。

    吳思瑤說，在「雙主場」的狀況下，罷團當然是處於劣勢、資源不對稱的情況，精準打擊在面對這樣的劣勢下，也許能發揮更大力道，但這是結果論，不過這是一個很兩難的選擇，「我們要幫助公民朋友，當它都成案了，我們就很難去選擇要落下，因為這都是民意，與公民同行的我們很難去選擇要落下誰。」

    吳思瑤指出，以結果論而言，確實精準打擊有可能破解藍營「雙主場」優勢，資源也許能更有效利用，但另外一個難題是，既然二階都通過了，「我們如何去選擇性的支持，這對負責任的執政黨來講，是很困難的事。」

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