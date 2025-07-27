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    洪孟楷保住席次支持度卻下滑！ 新北議員李宇翔點出關鍵原因

    罷團「罷洪！刻不容楷」志工今到新北市林口區謝票。（圖由「罷洪！刻不容楷」提供）

    罷團「罷洪！刻不容楷」志工今到新北市林口區謝票。（圖由「罷洪！刻不容楷」提供）

    2025/07/27 17:33

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市第一選區國民黨立委洪孟楷的罷免案於7月26日完成投票，最終未達門檻，宣告失敗。儘管保住席次，卻也暴露出支持度下滑的隱憂。對此，新北市民進黨籍議員李宇翔表示，這反映出洪在第二任當選後，積極營造市長參選形象，而在地方上卻讓選民無感，所以導致支持者選擇投同意票，甚至不投票。

    據新北市選委會開票結果，不同意罷免的12萬1592票，明顯少於洪2024年立委選舉時獲得的15萬8596票，少了約3萬7千票，顯示其支持者投票意願也出現落差；而從罷免案同意票來看，同意票有9萬4808人，距離罷免成功門檻不足，且與2024年立委選戰中民進黨對手何博文所獲得的10萬6454票相比，少了超過1萬票。

    李宇翔指出，這次罷免投票中洪孟楷僅獲12萬多「不同意」票，明顯少於當時的立委選舉得票，減幅達10％左右。這反映出洪在第二任當選後，積極營造市長參選形象，而在地方上卻讓選民無感，所以導致支持者可能選擇投同意票，甚至選擇不投票。

    李宇翔也認為，民進黨政府近來國政、施政與基層脫節，加上對藍白陣營在立法院的攻防缺乏有效回應，使得選民對綠營失望，甚至「普發現金1萬元」引發的民怨，可能是選民選擇投下不同意票的原因之一。

    「這不是單一罷免案的挫敗，而是對民進黨施政的警訊」，李宇翔強調，不論是立法院決策層或內閣團隊，都應對民意結果負責，這樣才有辦法回應最新民意。如果綠營無法正視此問題，甚至把罷免說是公民團體的挫敗，相信只會讓支持者越來越流失，所以如何深切檢討是綠營當務之急，如果能夠化危機為轉機綠營才有辦法浴火重生。

    罷團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔則說，與過去相比，該區選舉人口增加1萬多人，但洪的支持票卻大幅減少，這代表選民對他表現就是不滿意、失望。

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