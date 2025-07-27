中市大罷免失利 政壇人士：中間選民質疑「民進黨想一黨獨大」

此次大罷免失利，有政壇人土分析，選民擔心一黨獨大。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/27 14:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市市區的3選區立委罷免案都遭否決，讓罷團及民進黨支持者感到既心痛又狐疑為何失利？很多政界人士私下分析，民進黨要全部罷免國民黨立委，等於是要讓國民黨「團滅」，激起中間選民質疑「民進黨想一黨獨大」，同時，部份主張罷免人士在街頭質疑一般民眾拍照等過激言行，還有雜質說、過半不代表贏等，都讓中間選民不滿，加上民眾黨喊出替柯文哲投票，激起小草投票，讓大罷免全部失利。

台中市市區3個立委中四廖偉翔、中五黃健豪及中六羅廷瑋，外界都認為，3人中以羅廷瑋仇恨值最高也最危險，民進黨預料至少倒一席，豈料3人安全過關，讓他們感到疑惑。

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政壇人士認為，民進黨要全部罷免國民黨，即使打出台灣人最在意的反共抗中牌，但是老百姓也擔心民進黨一黨獨大，這不是台灣要的民主。其次，某些人的過激的行為，都不是一般選民都可接受的。

政壇人士分析，這是對民進黨的警訊，即使罷免案是由罷團發起，但外界都認為背後主導者是民進黨，民進黨應該好好深思大罷免失利的深層問題。

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