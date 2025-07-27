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    重啟核三公投 王立任：支持度最高縣市設置核廢料最終處置場

    核廢料儲存廠目前在蘭嶼。（取自王立任臉書）

    核廢料儲存廠目前在蘭嶼。（取自王立任臉書）

    2025/07/27 14:39

    〔記者歐素美／台中報導〕8月23日將進行核三廠重啟的公投，民進黨台中市議會黨團總王立任今天表示，終於起風，開始有人討論了，並表態「支持核三重啟支持度最高的縣市設置核廢料最終處置場」。

    王立說，2013年2月25日行政院院長江宜樺一度宣布由公民投票決定核四是否要商轉，但直至江宜樺卸任仍未舉辦。當年如若辦公投，相信贊成核四商轉的會是多數，因為「核電廠蓋在別人家，發的電我在用」，這真的是天上掉下來的禮物。

    他說，所以當年就提出「共同決定（表決）共同承擔」，如果公投通過，貢寮的民眾已承擔核電廠的風險，那麼覺得核電便宜又安全的人也應該一起承擔用核發電的核廢料，核廢料就優先放在支持度最高的縣市，然後政府應該用最安全而且最高規格的方式及無上限的預算建置「核廢料處置場（公園化應該也不錯）」，這很公平，因為如果你不想核廢料放你家旁邊，大可投反對商轉，如果沒超過50%，那就不會有核廢料。

    王立任指出，當年執政者是不可能答應這樣的建議，公投也不會有但書，不過現在或許可以解決核廢料的問題了，如果高階核廢料最終處置場可以找到願意接受的縣市，他也會尊重公投的結果，哪怕是未來要蓋核五或核六，哪裡支持度高，就蓋在那裡。

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