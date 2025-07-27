為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨主席改選列車將啟動 藍委曝心中人選

    國民黨本週將公告黨主席改選，國民黨立委羅智強（右4）、王鴻薇（右3）及徐巧芯（左1）等人均對黨魁改選表達看法。（資料照，國民黨提供）

    國民黨本週將公告黨主席改選，國民黨立委羅智強（右4）、王鴻薇（右3）及徐巧芯（左1）等人均對黨魁改選表達看法。（資料照，國民黨提供）

    2025/07/27 14:31

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨昨日完勝贏得首波立委罷免投票後，本週將公告黨主席改選，國民黨立委羅智強今表示，國民黨接下來的挑戰仍很艱鉅，包括8月23日的第二波大罷免，以及明年地方選舉，新任黨主席身上背的也是千斤萬石，相信國民黨上上下下一定會有集體智慧，選出最合適的人選。

    國民黨魁改選列車即將啟動，國民黨立委徐巧芯表示，不管黨主席何時選舉，所有曾經在726幫助過自己的人，都是有情有義，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等地方首長，以及立法院長韓國瑜，她都認為是適格的黨主席，會全力支持，但目前還沒有看到哪一位有表態參選。

    國民黨立委王鴻薇說，大罷免期間大家團結一致對外，黨主席選舉這個話題慢慢浮上檯面，相信不管是朱立倫或盧秀燕，都有最大的智慧來處理這件事，接下來還有7位立委將於8月23日進行第二波罷免投票，絕對不能掉以輕心，希望黨主席的選舉不要影響到這7位被罷免立委的結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播