國民黨主席改選列車將啟動 藍委曝心中人選

國民黨本週將公告黨主席改選，國民黨立委羅智強（右4）、王鴻薇（右3）及徐巧芯（左1）等人均對黨魁改選表達看法。（資料照，國民黨提供）

2025/07/27 14:31

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨昨日完勝贏得首波立委罷免投票後，本週將公告黨主席改選，國民黨立委羅智強今表示，國民黨接下來的挑戰仍很艱鉅，包括8月23日的第二波大罷免，以及明年地方選舉，新任黨主席身上背的也是千斤萬石，相信國民黨上上下下一定會有集體智慧，選出最合適的人選。

國民黨魁改選列車即將啟動，國民黨立委徐巧芯表示，不管黨主席何時選舉，所有曾經在726幫助過自己的人，都是有情有義，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等地方首長，以及立法院長韓國瑜，她都認為是適格的黨主席，會全力支持，但目前還沒有看到哪一位有表態參選。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委王鴻薇說，大罷免期間大家團結一致對外，黨主席選舉這個話題慢慢浮上檯面，相信不管是朱立倫或盧秀燕，都有最大的智慧來處理這件事，接下來還有7位立委將於8月23日進行第二波罷免投票，絕對不能掉以輕心，希望黨主席的選舉不要影響到這7位被罷免立委的結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法