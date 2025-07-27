罷免丁學忠失敗... 藍喊「選輸翻桌」奏效、綠「為時已晚」助攻等成關鍵

立委丁學忠催出7萬多張不同意票，讓罷免案已不通過告終。（資料照）

2025/07/27 14:33

〔記者李文德／雲林報導〕國民黨雲林縣一選區立委丁學忠罷免案以未通過告終，丁學忠的「不同意」票遠勝「同意」票近2萬票，比去年立委選舉多了6倍。地方政壇人士認為，藍軍喊「選輸翻桌」奏效、綠營為時已晚的助攻，加上普發現金1萬元、颱風災害救助，都是不通過關鍵。

此次公民團體發起拔丁行動，一階連署時藍營未正面看待，直至罷團進入二階連署有民進黨助攻，最後交上3萬8000多份連署書後，才驚動國民黨，由雲林縣長張麗善掌兵符，讓反罷勢力總動員，在低投票率情況，讓不同意票達到77164票，不僅通過免門檻，還遠勝於同意57331票。

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此次罷免案投票率僅49.87%，丁學忠得票率57.37%，比去年增加近10％，他守住本命區「虎尾鎮」大贏8000票，就連去年皆輸超過2000票的3個深綠選區也拉近距離，北港、水林分別輸241及1058票，口湖則反超略贏190票。

綠營方面，去年競選連任的前立委蘇治芬總得票率46.06%，儘管綠營協助罷團，邀請多位民代助陣車掃，但一般認為綠營動員助攻起步晚，導致同意票得票率42.63%，減少4%，罷免未達門檻告終。

一般認為，這場選罷勝算不高，除非6成投票率才可突圍，但從不到5成投票率來看，旅外雲林子弟返鄉投票潮不如預期，加上丁學忠從民代、鎮長做起，積極拓展基層，更囊括將近6%的「肚爛藍綠」的中間選票，這也因此奠定勝選契機，尤其藍營主攻「綠營選輸翻桌」戰略奏效，才讓丁順利過關。

綜觀這場大戰，綠營與罷團關係曖昧不明，直到選前2週民進黨才開始行動，如褒忠公民晚會、大車掃登場炒熱選情，但早為時已晚，加上罷團志工多數由外縣市公民組成，不諳地方生態難將罷免理念深植人心，讓民進黨的助攻大打折扣。

再者「普發現金1萬元」，民風保守、人口老化的雲林縣漸有話題，更強打「投同意就沒一萬」，加上丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，只有雲林未列入「全品項天然災害補助」之列，造成農民相對剝奪感，種下失利的遠因，罷免案以未通過收尾。

雲林罷團最終未過門檻，宣告丁學忠罷免案未過。（資料照）

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