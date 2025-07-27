黨內評估朱立倫連任與否都有權期待2028 端視黨魁是助力或消耗

國民黨本週將公告改選黨主席，國民黨主席朱立倫（右4）及台中市長盧秀燕（右5）等人動向，引發黨內關注。（資料照）

2025/07/27 14:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨本週將公告改選黨主席，外界好奇國民黨以24比0的成績贏得罷免戰，是否成為國民黨主席朱立倫的「戰功」並趁勢爭取連任？一位熟知黨內生態的國民黨人士今指出，要視朱立倫究竟要「見好就收」還是「趁勝追擊」？他強調，這是兩種完全不同的邏輯，誰接黨魁所面臨的挑戰都一樣，所以問題來了，明明不是一件輕鬆的事，為什麼一定要當黨魁？代表對2028總統大位有所企圖。

這位人士表示，朱立倫不論是否競選連任黨魁，都有權力期待或準備2028大選，問題只在究竟要選擇哪一條路，對於未來步向2028會比較好？黨內任何一位有意爭取大位者，都要評估接下黨魁，究竟對自己是一種「助力」或「消耗」。

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他評估，朱立倫個人應該比較傾向選擇「見好就收」，營造一個漂亮的下場背影，以便保持政治能量，2026選舉無論誰接黨魁，恐怕都很難要打得比4年前好，一旦成績退步，黨主席極可能得走人，對朱立倫來說，這個人最好不要是自己。

對於朱陣營昨日再拋「交棒」說，黨內人士表示，消息露出後，朱立倫在昨晚記者會後隨即不受訪離去，隻字未提此事，「事情怪怪的」，他並直指「交棒說」其實就是在逼呼聲很高的台中市長盧秀燕表態﹔至於逼盧表態是否意味朱有連任企圖？此人只說，「有太多的想像空間」。

此外，有關外傳盧秀燕考慮不參選黨魁，黨內人士說，不知道是誰在放話，也無法判斷放話者的目的，「只能說不太合理」。

這位人士表示，盧秀燕如果兼任黨魁，確實會有一些包袱，除了黨魁與市長職務難以兼顧，還有2026選舉結果的變數，對於黨魁一職究竟是盧秀燕挑戰大位的包袱，還是邁向2028大選的必然布局，盧陣營自己要去評估。

他解釋，現在的國民黨主席已經和過去不一樣，以前的黨主席有錢，現在不但沒錢，還得募款，吃力不討好，況且這次經過檢調單位大搜索並羈押後，國民黨以往的組織強項究竟還有多少能量？

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