苑裡鎮長劉育育 鼓勵罷團志工繼續參與公共事務

苑裡鎮長劉育育（左2）26日在東京大學發表演講，清大名譽客座教授小笠原欣幸（右）也到場聆聽。（記者林翠儀攝）

2025/07/27 14:02

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕因為參與家鄉公共事務，進而走上從政之路的苗栗縣苑裡鎮長劉育育，以自身的經驗鼓勵年輕人出來參與公共事務，對於這次大罷免活動有很多人都是首次投入擔任志工，劉育育看到了「後繼有人」的曙光，她希望大家回到自己的生活領域，在不同的領域裡找到興趣、貢獻自己的所長，整個社會才會慢慢愈來愈好。

劉育育近日訪問北海道，參觀當地社區營造的案例，日本東京大學教授阿古智子與在日台灣同鄉會，邀請她26日順道到東大進行演講，分享她擔任苑裡鎮長的經驗，清華大學名譽客座教授小笠原欣幸也到場聆聽。離島出版社今年4月出版了「鎮長週記：大家好，我是苗栗苑裡鎮長劉育育」，將劉育育擔任鎮長800多天累積的週記精華，以及劉育育走上從政之路的歷程集結出書。

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劉育育在2022年以政治素人打敗了資深的對手，當選苗栗苑裡鎮長。在藍到出汁的「苗栗國」，人口約4萬3千多人的苑裡鎮也是長期為地方派系把持，劉育育沒有政黨、家族或派系任何奧援，卻高票擊敗老鎮長，被稱為是「小鎮民主奇蹟」。

大學就讀心理系的劉育育很早就接觸社運，後來投入NGO組織專注於社區營造，由於雙親都已過世，她與家鄉苑裡的連結變淡，但2010年代風電廠商在苑裡增加陸域風機的設置引發居民反對，此事也讓劉育育從關注，進而投入抗爭，最後成為有名的「苑裡反瘋車」行動。

劉育育從投入家鄉的公共事務，到決定返鄉蹲點根深，以35歲之姿選上鎮長，其中並沒有奇蹟，熱血與對家鄉的愛只夠支撐她個人的心理需求，但要獲得鄉親的支持就需要有方法。

劉育育擔任鎮長近3年來，每週向鄉親發布鎮長週記，包括政策形成、決策的推進，以及可能達成的改變等，完全公開透明。她也開放鎮民加入決策，而且從小做起，例如讓兒童參與兒童節禮物的企畫、提案和票選，規格比照總統大選，苑裡的兒童節物，不再只是一個印有鎮長姓名的馬克杯。她提出「公私協力」的概念，招攬苑裡青年擔任輔導員，讓大朋友帶著小朋友一起學習和體驗公共事務參與的步驟流程，在他們的心中埋下公民意識的種子。

劉育育26日在東大發表演講，由於這天剛好是台灣舉行罷免投票。這次大罷免活動，罷團志工出現了許多從未參與公共事務或政治運動的素人，劉育育看到了「後繼有人」的希望。

她在會後受訪時表示，很希望年輕人出來參與公共事務，不管參政擔任公職人員，或是參加NPO或NGO在地方深根蹲點，這些角色是不可或缺的，因為單靠政府做事情，民間很有動能沒有辦法激發起來，這是很可惜的，所以她提倡「公私協力」，就是公部門和私部門的並存、並肩作戰，還有合作，是很重要的。

所以不論是罷團很多的志工朋友，透過這次參與的議題，或是平時就在社區擔任公共事務的理事長或總幹事，她都很鼓勵年輕人可以站出來，投入公職或公共事務的工作。

她還進一步舉例說，苑裡鎮鎮民代表有固定的薪水，一個月有6萬多，如果開會還會有出席費、交通費，6萬多是一個相當的月薪，做民意代表公僕還能兼職，可以回到家鄉創業，開咖啡廳、開書店或是早餐店、小吃店，同時還能選民意代表，可以做好監督行政權，有薪水又能幫家鄉，創業做喜歡的事業，其實是相輔相成的。

她表示，希望更多年輕人投入政治領域讓我們的環境更好，有新的氣象，不用怕傳統政治的力量，我們還要做世代傳承，合作、 磨合，讓一個地方有新的可能。

不過她也強調，不是要所有人都去參政，而是鼓勵他們回到自己的生活領域，思考自己生活的角色，在不同的領域裡找到興趣，進而貢獻自己的所長，整個社會才會慢慢愈來愈好。

苑裡鎮長劉育育以「公私協力」概念開放鎮民參與公共事務，而且是兒童開始紮根。（記者林翠儀攝）

苑裡鎮長劉育育在演說中說明她從一場大火開始，決定投入鎮長選舉。（記者林翠儀攝）

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