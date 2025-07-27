林德福挺過罷免 議員許昭興：部分綠營支持者排斥大罷免

雖然726大罷免結果失利，但同意方在永和票數略為增長。（資料照）

2025/07/27 13:58

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免結果出爐，新北市第九選區立委林德福成功挺過罷免，但同意罷免林德福票數相較去年立委選舉出現明顯增長。新北市議員許昭興分析，這次許多中間偏藍人士投同意票，但有部分綠營支持者排斥大罷免。

林德福去年得到9萬8260票，這次不同意罷免票數有8萬3862票，少了1萬4398票，得票數略有減少。而民進黨立委候選人莊銘淵去年獲得5萬0613票，這次同意罷免票數有5萬1414票，得票數些微增長。另外，台灣維新黨候選人陳愷寧去年獲得2萬1435票。

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雙和罷團陸戰隊長Kevin表示，陳愷寧不只表態支持罷免，也加入團隊運作，罷團在永和的基礎大於民進黨。罷免林德福的連署完成率優於罷免立委張智倫，永和台派人士相對團結，議員賣力幫忙。

許昭興指出，其實莊銘淵的票數相較於民進黨基本盤略少，但在地支持者遠不只5萬人，這次綠營表現尚可。雖然兩次選舉的得票數接近，但支持者結構變化不少，這次有部分中間與偏藍人士出面投同意，反而傳統支持民進黨的選民未出面支持。

她推測，部分綠營支持者不出面的主因是「台灣人很善良」，希望給立委完整的任期，對於第一次大規模罷免感到排斥，加上對中央政府施政也有不滿，導致意願不強。

許昭興鼓勵罷免團隊，不要氣餒，要相信台灣人的智慧，前總統陳水扁曾說過「對進步團隊的無情是偉大城市的象徵」，她也曾經落選市議員，請別因為這次選舉受挫感到灰心 。

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