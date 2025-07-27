選舉沒有真正贏家！ 魯明哲籲執政黨正視大罷免24比0訊息

桃園市第三選區立委魯明哲（前）率車隊展開謝票，盼執政黨正視罷免24比0的訊息。（記者李容萍攝）

2025/07/27 13:46

〔記者李容萍／桃園報導〕第一波大罷免投票結果出爐，桃園市六席藍委反罷全壘打，第三選區立委魯明哲不同意罷免10萬5323票、遠超過同意罷免6萬6301票，大贏近4萬票，他今天上午在妻子汪玉仙陪同下率車隊展開謝票，魯明哲說，此次罷免不同意票，不只是藍綠的對決，更是跨黨派對執政黨的不認同，選舉沒有真正的贏家，希望民進黨能解讀這波罷免24比0的訊息，避免社會遭撕裂。

魯明哲夫妻上午率車隊展開中壢區「銘謝賜票」行程，廣播「感謝鄉親賜票」，他表示，開票完後隔天立即帶領車隊謝票，利用半天的時間向民眾感謝賜票，對於得票數的解讀也保持謙虛，分析不同意罷免的票數來自多方立場，不僅是藍綠的對決，更是跨黨派對於執政黨的不認同。

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魯明哲坦言，自己有許多在地綠營的友人，但他們也不認同此次執政黨的做法，若是做為在地綠營立委，也應該讓立委做滿4年，這個道理是跨黨派的共識。此次反惡罷的選戰更沒有預料到不同意罷免票數會超越去年當選立委的10萬2056票，由此顯示這不光是純藍選民的支持，更多的是不認同這樣民主制度的民眾。

魯明哲認為，這次的罷免選舉沒有誰敗誰勝，同樣不認為自己屬於勝利，希望罷團的公民夥伴，以及幕後的民進黨推手，能夠謹慎解讀此次大罷免24比0的訊息，民眾更希望的是社會不再遭到撕裂，也盼台灣社會能夠休養身心，促進經濟及兩岸和平，政府能謀書出讓民眾有感的政策及方案。

桃園市第三選區立委魯明哲（前）率車隊展開謝票，盼執政黨正視罷免24比0的訊息。（記者李容萍攝）

桃園市第三選區立委魯明哲呼籲執政黨正視罷免24比0的訊息。（記者李容萍攝）

桃園市第三選區立委魯明哲上午展開車隊謝票。（記者李容萍攝）

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