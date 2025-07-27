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    分析大罷免失利原因 醫師姜冠宇：總統身邊缺乏客觀意見

    首波大罷免全數告吹，挺罷方士氣大受打擊。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    首波大罷免全數告吹，挺罷方士氣大受打擊。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2025/07/27 13:36

    〔記者林惠琴／台北報導〕首波24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案昨（26日）全數遭否決，長期在中國打壓下為台推行醫療外交的醫師姜冠宇，在臉書粉絲專頁發文分析原因，認為總統賴清德身邊「是不是缺乏客觀、反映真實的意見，才導致了今天的局面」，並期盼「專注解決社會問題，不論藍綠以蒼生為念」。

    針對首波大罷免結果，姜冠宇說，他想這個結果，其實算是好事，這次是老天告訴我們「民主不能抄近路」。他也試問總統：「您有說過要『走對的路』，我相信你確實是有想過，要以更大的胸襟完成社會的溝通，引導大家走上正途，但是我想您身邊是不是缺乏客觀、反映真實的意見，才導致了今天的局面」。

    姜冠宇指出，他在某個場合，遠遠看著總統被一群人逢迎時，他就有這個感覺了。因為那些人說的都與現實感是相反的。但他也對總統說：「這不怪您，很多國家領導人都有同樣問題，只是台灣面臨的狀況比較嚴峻，領導人偏離基層很快就會呈現出來」。

    姜冠宇喊話，今天這一場就過去了，讓它過去吧！也慶幸社會不用再繼續消耗資源。大罷免的結果，也不致影響一貫以來的國防外交政策，但是台灣內部還有很多民生問題，包含健保、醫護權益、警消訴求組工會等很多領域的議題，還是要好好面對這些功課，把資源投注在與基層的溝通。

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