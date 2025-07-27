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    桃園立委萬美玲罷免案失敗 深厚地方組織系統成最終防線

    立委萬美玲長年深耕地方，靠著厚實的組織系統成功守住立委席次。（資料照，萬美玲團隊提供）

    立委萬美玲長年深耕地方，靠著厚實的組織系統成功守住立委席次。（資料照，萬美玲團隊提供）

    2025/07/27 13:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第4選區立委萬美玲罷免案，以不同意9萬7544票、同意票7萬2626票宣告「否決」，罷免失敗除了親中罷免理由不被接受、大環境政治因素，最大原因來自萬美玲長年深耕地方累積的基礎，強大的地方組織系統及看板戰，有效催出支持者出來投下不同意票。

    萬美玲是2屆立委，2020年立委選舉，挾5連霸議員氣勢以10萬2763票擊敗尋求連任的民進黨立委鄭寶清，鄭寶清票數9萬7316票，去年立委選舉她爭取連任，以11萬9430票、超過5成5的高得票率，贏過民進黨范綱祥的8萬2183票，罷免連署階段，4選區即被罷團視為「艱困區」，接連通過第1階段、第2階段連署，已令外界及藍營支持者跌破眼鏡。

    罷免投票戰火點燃，萬美玲雖有緊張感，仍維持一貫「冷戰」對手作風，對罷團的親中立場、傅（傅崐萁）隨組織、海量看板等質疑，一律不回應、冷處理，透過長期累積的地方組織系統、一場場社區說明會、街頭巷尾大量布設宣傳看板，有效激出基本盤「我這1票不能少」的防衛意識，最終以9萬7544不同意票保住立委席次，與歷次立委得票數相比雖有差距但不遠。

    反觀綠營基本盤並未被有效催出，不只罷免同意票未過門檻，比較去年綠營在桃園區的得票數仍有9557票差距，顯然抗中保台訴求不被淺綠支持者及中間選民接受。

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