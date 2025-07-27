盼韓國瑜召集3黨團與卓揆協商 林憶君：執政黨應放下身段

民眾黨立委林憶君（資料照）

2025/07/27 13:43

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合作挺過首波726大罷免，也讓朝小野大的國會版圖不變。民眾黨立委林憶君今（27）日表示，罷免是民主制度的一環，但民意的焦點仍是希望國家回歸正常運作，不要再互相撕裂，行政院和立法院相互合作，彼此良善溝通，才是當下最迫切的課題。

林憶君指出，這次的大罷免遭到全數否決，不單單只是代表人民對執政黨的不信任，同時也顯示民眾對執政黨不願意與在野溝通，甚至「當家鬧事」感到厭倦；自從賴清德上台後，雖然面臨朝小野大的國會，但賴政府卻選擇用高傲的態度、選擇司法打壓政敵、用造謠詆毀在野黨、用撕裂台灣的方式，每天扛著「抗中保台」的神主牌，企圖把所有不同意見者都全部說成是「中共同路人」，不斷撕裂台灣人民的情感。

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林憶君分析，過去2000年政黨輪替陳水扁執政時期，也是朝小野大，但朝野並沒有如此對立，讓阿扁一樣可以安然執政八年，但陳水扁當時執政就選擇願意與在野黨好好交流溝通，如同陳水扁今年演講時曾說「清算絕非對付在野黨好方法」、「怎麼不中聽的話也要包容，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法」。

「為何陳水扁能，但賴清德卻不能？」林憶君質疑，這表示賴清德大大忽略了沈默多數的民意，賴清德嚴重忽略了人民期待的不再是口水與對抗，而是具體福國利民政策成績與民生回應。

針對外界建議，再次由立法院韓國瑜院長召集三黨總召與行政院長會談，林憶君說，此舉有助於重啟朝野對話機制，降低對立情緒，也為重要法案創造溝通空間。執政黨應該「放下身段」好好傾聽民意，莫再一意孤行，應該放下仇恨，用真心與朝野各黨溝通協商，放下對立，正視台灣社會聲音。

她認為，台灣現在正面臨嚴峻的經濟問題，尤其是美國川普對等關稅問題迫在眉睫，呼籲執政黨一定要趕緊放下意識形態與對立、放下歧見，朝野共同相互合作面對關稅問題，才是人民之福、國家之福。

林憶君重申，在大罷免衝突的激情過後，大家都應該從中獲取經驗和教訓，朝野各黨都應該趕緊讓國家步上正軌，唯有從對話開始，才能真正為人民爭取福祉，期盼未來在憲政體制下相互制衡、同時相互合作。

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