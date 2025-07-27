黃珊珊：大罷免證明朝野皆有相當民意基礎 應求同存異
民眾黨立委黃珊珊。（資料照）
〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合作挺過首波726大罷免，也讓朝小野大的國會版圖不變。民眾黨立委黃珊珊今日受訪時表示，大罷免結果證明朝野皆有相當民意基礎，與其互不相讓，更應尊重包容，秉持求同存異，共同為國謀福。
黃珊珊強調，如今國際動盪，國家不容內耗，朝野如何建立良性溝通，展現民主素養，有賴諸公過人的格局與度量。修復關係，建立信任，大公無私，才是全民之幸，國家之福，相信國人殷殷期盼。
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民眾黨立委黃珊珊。（資料照）
〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合作挺過首波726大罷免，也讓朝小野大的國會版圖不變。民眾黨立委黃珊珊今日受訪時表示，大罷免結果證明朝野皆有相當民意基礎，與其互不相讓，更應尊重包容，秉持求同存異，共同為國謀福。
黃珊珊強調，如今國際動盪，國家不容內耗，朝野如何建立良性溝通，展現民主素養，有賴諸公過人的格局與度量。修復關係，建立信任，大公無私，才是全民之幸，國家之福，相信國人殷殷期盼。
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