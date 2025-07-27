大罷免遭完封 彰縣議員楊子賢：民進黨要提出改革作為

彰化縣議員楊子賢在726大罷免跨區支援。（取自楊子賢臉書）

2025/07/27 13:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕726大罷免失利，民進黨彰化縣議員楊子賢今天（27日）表示，民進黨更應該勇敢提出改革企圖，打破憲政僵局，才能帶給年輕世代對於未來的期許與希望！

楊子賢指出，他在參與太陽花學運的公民運動時，並不是民進黨員，最後選擇入黨的時機，卻是在2018年，因為他看到民進黨提出婚姻平權、年金改革的議案，他覺得民進黨勇於提案，看到台灣未來希望。

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楊子賢認為，這次726大罷免遭完封，這些選區在上屆選舉，原本就是藍營大勝利的選區，這次從得票結果來，民進黨也只是守住基本盤，未跨越中間族群，這代表許多中間選民，並未看到民進黨推動改革的決心。

楊子賢強調，除了痛定思痛以外，民進黨更應提出改革企圖，打破憲政僵局，2018年蔡英文提出婚姻平權、年金改革，往開放與進步方向前進，爭取到更多年輕與中間選民的認同，現在也是民進黨提出改革法案的最好契機，只有讓民眾看到前方有光，未來有望，讓民進黨跨出基本盤的同溫層，繼續茁壯與成長。

彰化縣議員楊子賢在726大罷免跨區支援。（取自楊子賢臉書）

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