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    大罷免失利 學者邱師儀籲細緻處理反共論述、賴清德放軟身段

    東海大學政治系教授邱師儀表示，這次罷免選舉，其實是救民生與反共的對決，最終由民生論述勝出。（記者王藝菘攝）

    東海大學政治系教授邱師儀表示，這次罷免選舉，其實是救民生與反共的對決，最終由民生論述勝出。（記者王藝菘攝）

    2025/07/27 13:20

    〔記者黃靖媗／台北報導〕726大罷免首波投票失敗。東海大學政治系教授邱師儀認為，這是救民生與反共對決中，民生論述的勝出，總統賴清德應借機將論述放軟，思考更「柔」是否反而會力量更強，綠營也應更細緻處理反共論述。

    台灣勵志協會今（27）日舉辦「大罷免選後國際媒體座談會」，邀請東海大學政治系教授邱師儀、桃園市議員于北辰、遠景基金會執行長賴怡忠、匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南，與罷團代表與談。

    邱師儀表示，這次罷免選舉，其實是救民生與反共的對決，最終由民生論述勝出，年輕人更在乎低薪、高房價、兵役制度等議題，綠營的反共論述應更細緻且有耐心，重新思考是否要將每名非民進黨立委都列為「親共」。

    在對外關係方面，邱師儀指出，罷免失敗說明，由於美國總統川普今年1月上任至今，對台沒有很友善的發言的情況下，台灣人慢慢認為走民進黨抗中路線會有戰爭風險，民進黨政府未來可能要對此做調整，他認為，比起過去有買辦文化的的藍營，民進黨相對有更多向中國遞出橄欖枝的空間。

    邱師儀強調，中共還是台灣的共同敵人，國民黨不應因爲罷免一席都沒有成功，就誤以為民眾認同傅崐萁動不動帶團去國台辦的路線。

    而面對朝野之間無法有效跨黨派對話，邱師儀認為，總統賴清德應借機將「藍的就是親共」、「白的一定與藍營一起起舞」等論述放軟，思考更「柔」是否反而會力量更強，他相信，即便賴放軟身段與國民黨、民眾黨進行政治談判，在反共仍是社會共識的前提下，藍白不敢主張要親中、支持共產主義。

    至於中共是否會藉大罷免失利找到突破口？邱師儀說，中共的突破口一直以來都沒有斷，這次其實中共也有藉德國世大運的事件助選，但因為這次罷免為地方選舉的格局，一般民眾仍較關心家人、生意，所以相關議題沒有發酵。

    賴怡忠則指出，比較2024年各區立委得票率，與昨日投票同意票及不同意票的比例，能發現國民黨動員能力達到95％，民進黨則僅有85％，國民黨認為此役是全黨殲滅戰，民進黨在動員力量及動機上則較為被動；至於部分區域的罷免案不同意得票率比2024年選舉得票率高，則應以藍白合有發生效果、無黨籍力量回歸解釋。

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