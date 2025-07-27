沒時間失望！南投罷免馬文君 草屯市區大車掃

726大罷免第一波失利，南投罷免立委馬文君的志工仍重整陣腳，集結超過50部機車在草屯大車掃，要向外界宣告，罷馬行動會堅持到底。（「草屯罷馬志工團」提供）

2025/07/27 13:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕726大罷免第一波投票雖未達預期門檻，但南投罷免國民黨立委馬文君的志工仍重整陣腳，今在草屯鎮市區集結超過50部機車，展開沿街大車掃，要向全台民眾宣告，我們沒有時間失望，也不會退縮，罷免馬文君的行動會堅持到底。

「草屯罷馬志工團」表示，雖然昨天的罷免投票結果，讓許多志工與支持者感到遺憾不捨，但這並非終點，反而是下一階段行動的起點，面對國家關鍵時刻，沒有時間沉溺於失望，應團結更多力量，讓南投的聲音在8月23日化為投票行動，徹底終結不適任立委。

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罷團說，今在草屯市區的車掃，是由在地志工主動號召，隊伍貫穿市區主要幹道，透過舉牌、標語宣傳，展現守護國家、監督政治的決心，沿途也有不少民眾自發揮手加油，對志工的堅持表達支持。

罷團強調，馬文君多年來背離民意，不僅在國會阻礙改革，更在軍事與機密議題上屢屢引發爭議，早已失去擔任立委的正當性，呼籲全台各地志工一同加入南投戰局，共同守護家園。

726大罷免第一波失利，南投罷免立委馬文君的志工仍重整陣腳，集結超過50部機車在草屯大車掃，要向外界宣告，罷馬行動會堅持到底。（「草屯罷馬志工團」提供）

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