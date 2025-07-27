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    盧秀燕是否參選黨主席仍不明朗 地方人士：評估及等待時機

    盧秀燕對於是否參選黨主席一直未表態。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕對於是否參選黨主席一直未表態。（記者蘇金鳳攝）

    2025/07/27 13:16

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕7月26日大罷免全部遭否決，反朱派促台中市長盧秀燕參選黨魁，外界也把目光同時看向此次讓子弟兵、台中市3位立委過關的盧秀燕身上，對於是否會選黨主席？國民黨目前都不清楚她的態度，但有人在3、4個月前詢問她時，只獲得她表示「慎重考慮」，但大罷免激戰，話題中止，現今又再出現，地方人士認為，盧秀燕雖面對眾人勸進，但也有人認為不宜，因此一直不鬆口，應該還在評估且等待時機。

    盧秀燕已被視為國民黨的政治明星，此次順利協助3個立委子弟兵渡過大罷免危機，但也全國跑透透，26日大罷免全遭否決，再添政治光環，是否參選黨主席議題又現，但盧仍然不鬆口。

    地方人士認為，盧秀燕個性相當謹慎，做什麼事都仔細考慮，更何況是選黨主席此一優劣參半、全國矚目的重要職務，更要仔細的評估。

    據了解，盧秀燕是否要參選黨主席，身邊的幕僚，有人贊成有人反對，贊成者認為，若是盧秀燕選上黨主席，若有心總統大位，可獲得黨中央的全力支持，且在搭配人選上，都不必受制於黨中央，例如想要藍白合，外界傳出的所謂的「盧昌配」，就比較能順利達成。

    但缺點則是盧秀燕要黨務、市務兩頭燒，同時還面臨募款壓力，此外，民進黨中市議員會在市議會，以她是「國民黨主席」身份來質詢，而非質詢台中市長，如此下來，盧秀燕就不能再以「上班時間不談政治、不談選舉」來迴避民進黨議員。

    同時，朱立倫是否會真正交棒，黨內還是有人質疑，因為26日的大罷免全部被否決，雖然盧秀燕被認為有功勞，很多國民黨人認為朱立倫也有功勞，因此盧秀燕要選黨主席，考慮之一就是黨要和諧，若造成對立，不如不選。

    地方人士認為，目前台中市還有8月23日的縣區3選區的罷免，盧秀燕責任重大，也必須讓這3選區的罷免案被否決，「等待時機，慎重評估」應該是目前盧秀燕所思考重點。

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